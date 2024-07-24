atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

«Летний лагерь» бездомных надоел жителям улицы Блюхера в Новосибирске

«Летний лагерь» бездомных надоел жителям улицы Блюхера в Новосибирске

24 июля 2024, 11:46
Фото: 1MI
В Ленинском районе Новосибирска бездомные граждане поселились возле овощехранилища и теплотрассы на улице Блюхера, беспокоя при этом горожан непрерывными гулянками.

В Новосибирске жители нескольких многоэтажных домов на улице Блюхера устали бороться с компанией бездомных, создавших свой импровизированный лагерь недалеко от дома № 16. Маргиналы пьют, буянят и даже нюхают клей, а одна из членов уличного комьюнити призналась в убийстве.

По словам горожан, еще несколько лет назад в колодце теплотрассы жил лишь один бомж, но потом он привет подругу, за которой в скрытое от посторонних глаз местечко постепенно перекочевали еще несколько человек. За короткое время территория за домом превратилась в свалку. Обитатели лагеря на просьбу хотя бы убирать за собой не реагируют.

Тем не менее одна из живущих на улице женщин рассказала, что живущие в собственных квартирах коренные обитатели улицы Блюхера частенько отдают ей и ее друзьям еду. О себе она поведала, что провела в колонии 20 лет за убийство, и скоро намерена опять туда попасть, так как недавно «положила наглушняк» подростка, пристававшего к бездомным, сообщает Сибкрай.

Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый директор новосибирского Горфонтана сложил полномочия спустя три дняМногокилометровая пробка из фур появилась в Новосибирске — кого не пропускаютАвтомобильных воров посадили за решетку в Новосибирске — они обнесли 36 машин
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Теплотрасса#Колония#Маргиналы
Подпишитесь
Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантов
Сегодня, 07:40
Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 07:40
Похищенного бандой из 9 человек мужчину нашли в Новосибирске
Сегодня, 06:44
Собака набросилась на школьников в Новосибирской области — ее владелец поплатится
Сегодня, 06:26
Рыбаку не дали леща новосибирские полицейские на Обском водохранилище
Сегодня, 05:33
Дорогу и трамвайные пути отремонтируют на улице Мира в Новосибирске
Сегодня, 05:30