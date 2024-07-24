«Летний лагерь» бездомных надоел жителям улицы Блюхера в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Новосибирске жители нескольких многоэтажных домов на улице Блюхера устали бороться с компанией бездомных, создавших свой импровизированный лагерь недалеко от дома № 16. Маргиналы пьют, буянят и даже нюхают клей, а одна из членов уличного комьюнити призналась в убийстве.
По словам горожан, еще несколько лет назад в колодце теплотрассы жил лишь один бомж, но потом он привет подругу, за которой в скрытое от посторонних глаз местечко постепенно перекочевали еще несколько человек. За короткое время территория за домом превратилась в свалку. Обитатели лагеря на просьбу хотя бы убирать за собой не реагируют.
Тем не менее одна из живущих на улице женщин рассказала, что живущие в собственных квартирах коренные обитатели улицы Блюхера частенько отдают ей и ее друзьям еду. О себе она поведала, что провела в колонии 20 лет за убийство, и скоро намерена опять туда попасть, так как недавно «положила наглушняк» подростка, пристававшего к бездомным, сообщает Сибкрай.