«Летний лагерь» бездомных надоел жителям улицы Блюхера в Новосибирске

По словам горожан, еще несколько лет назад в колодце теплотрассы жил лишь один бомж, но потом он привет подругу, за которой в скрытое от посторонних глаз местечко постепенно перекочевали еще несколько человек. За короткое время территория за домом превратилась в свалку. Обитатели лагеря на просьбу хотя бы убирать за собой не реагируют.