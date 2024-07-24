«Летний лагерь» бездомных надоел жителям улицы Блюхера в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска бездомные граждане поселились возле овощехранилища и теплотрассы на улице Блюхера, беспокоя при этом горожан непрерывными гулянками.