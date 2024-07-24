Многокилометровая пробка из фур появилась в Новосибирске — кого не пропускают

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Днем 24 июля на Бердском шоссе, в сторону Академгородка, собралась огромная пробка. Очевидцы в соцсетях сообщают, что по правой стороне полосы не пропускают фуры.
Грузовики тормозят сотрудники ГАИ, потому что проезд по городу большегрузам запрещен, при этом объездных путей — мало. Водители возмущены, что они теряют время в разгар рабочего дня, в жару, по несколько часов.
«Почему-то только после приезда в Новосибирск важных людей все остальные государственные структуры начинают работать. Вот сегодня, например, вспомнили, что фурам нельзя кататься по городу. Тормозили всех большегрузов по пути с города и в город», — делятся новосибирцы.
Отметим, что новосибирский Академгородок сегодня посещал премьер-министр Михаил Мишустин. Он пообщался с новосибирскими студентами НГУ. Затем он уехал в Горно-Алтайск. Пробки связывают с его визитом.
По данным сервиса 2ГИС, пробки наблюдаются только на Бердском шоссе. Улицы подсвечены красным. Новосибирцы оставляют ироничные комментарии для водителей фур, с намеком пойти им на нудистский пляж: