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Фуры

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2024
Ничего святого: фуроводы начали объезжать Хилок по кладбищу
В Новосибирске фуры, груженные овощами и фруктами, стали нарушать ограничения на улице Малыгина, объезжая запрещенный участок через территорию Клещихинского кладбища.
2 ноября, 10:07
На Хилке в Новосибирске сорвали ограничителя для фур — жители винят мигрантов
В Новосибирске установили ограничители для фур в Хилокском жилмассиве и через пару дней их же сломали, сообщают местные жители.
2 октября, 06:55
В Новосибирске мигранты с Хилка на месте снесенных кафе устроили стоянку фур
4 августа, 11:07
Многокилометровая пробка из фур появилась в Новосибирске — кого не пропускают
24 июля, 09:21
В Новосибирске ограничат движение большегрузов — где не нужно появляться фурам
С 22 апреля будет введено временное ограничение движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах Новосибирска. Оно будет действовать с 06.00 утра до 22.00 вечера.
19 апреля, 09:32
В Новосибирске запретят движение фур — кого это не коснется
В Новосибирске вводится временное ограничение на движение большегрузного транспорта по городским улицам. Запрет действует с 6 утра до 22 часов вечера.
21 марта, 08:19
2023
В Новосибирске ограничат движение большегрузов
В Новосибирске введут ограничение движения большегрузного транспорта. На этом настояла областная прокуратура.
28 декабря 2023, 14:00
Запрет грузовиков в Новосибирске — прокуратура хочет избавить город от фур
15 декабря 2023, 04:32
Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным
После Прямой линии с Владимиром Путиным могут расширить трассу «Тюмень–Новосибирск». Сейчас дорога узкая и неровная. Автомобилисты считают, что она может быть небезопасна для жизни.
15 декабря 2023, 01:39
Под Новосибирском две фуры раздавили водителя ВАЗ-2111 при столкновении
Два грузовика столкнулись с ВАЗом на Северном объезде под Новосибирском. Водитель легковушки не выжил.
6 сентября 2023, 14:02
«Водители фур засыпают за рулем»: причины кровавых ДТП в Новосибирске названы ГИБДД
В Новосибирской ГИБДД назвали причины высокой аварийности на дорогах. Одна из них — нарушение режима водителями.
9 августа 2023, 08:35
Несколько фур перевернулись на Северном объезде под Новосибирском
9 марта 2023, 02:30
Ограничить движение фур по улицам Новосибирска предложил губернатор
Во время оперативного совещания в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил рассмотреть вопрос о введении режима ограничений для большегрузов по Новосибирску.
6 февраля 2023, 04:32
2022
В Новосибирске ограничено движение по ул. Сибиряков-Гвардейцев - столкнулись две фуры
Два столкнувшихся грузовика перегородили улицу Сибиряков-Гвардейцев, ограничено движение в сторону площади Кирова, сообщает ВК-сообщество "АСТ-54"
6 декабря 2022, 08:09

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