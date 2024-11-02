Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным

После Прямой линии с Владимиром Путиным могут расширить трассу «Тюмень–Новосибирск». Сейчас дорога узкая и неровная. Автомобилисты считают, что она может быть небезопасна для жизни.