Запрет грузовиков в Новосибирске — прокуратура хочет избавить город от фур

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Во время очередной проверки, специалисты новосибирской прокуратуры выяснили, что причиной пробок в городе, которые порой достигают 11 баллов, может являться движение грузовых автомобилей. Особенно сильно фуры на дорогах влияют во время плохой погоды.
В связи с этим прокуратура города выступила с предложением к мэрии Новосибирска об ограничении движения крупногабаритных транспортных средств.
«Мэру Новосибирска внесено предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, временно ограничивающего въезд и движение по территории города грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, что позволит решить актуальную для города проблему с загруженностью городских улиц», — сообщили в прокуратуре Новосибирска.
Разработку и принятие такого проекта в ведомстве поставили на контроль.