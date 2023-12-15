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Большегрузы провоцируют гигантские пробки

Запрет грузовиков в Новосибирске — прокуратура хочет избавить город от фур

15 декабря 2023, 04:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Большегрузы провоцируют гигантские пробки

Прокуратора предложила мэру Локтю избавиться от грузовиков в Новосибирске

Прокуратура в Новосибирске намерена бороться с интенсивным потоком грузовых автомобилей в городе. Мэрии предложили разработать нормативный акт, который бы ограничил движение фур по улицам в период непогоды — снега или дождя.

Во время очередной проверки, специалисты новосибирской прокуратуры выяснили, что причиной пробок в городе, которые порой достигают 11 баллов, может являться движение грузовых автомобилей. Особенно сильно фуры на дорогах влияют во время плохой погоды.

В связи с этим прокуратура города выступила с предложением к мэрии Новосибирска об ограничении движения крупногабаритных транспортных средств.

«Мэру Новосибирска внесено предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, временно ограничивающего въезд и движение по территории города грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, что позволит решить актуальную для города проблему с загруженностью городских улиц», — сообщили в прокуратуре Новосибирска.

Разработку и принятие такого проекта в ведомстве поставили на контроль.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Дороги#Прокуратура#Грузовики#Фуры#Непогода#Алина Гурицкая
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