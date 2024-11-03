В Новосибирске и окрестностях сгорели грузовики с хлебом и алкоголем

Во вторник в Новосибирске и на въезде в город сгорели два грузовика, один перевозил хлеб, второй - спиртное. Видео пожаров опубликованы в ВК-сообществе "АСТ-54".