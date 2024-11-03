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Грузовики

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2024
В Искитиме жители живой цепью перекрыли проезд для грузовиков
3 ноября, 05:20
Жители Новосибирской области обвинили разрез «Богатырь» в уничтожении дорог
27 октября, 08:16
«Это диверсия» — найден виновный в уничтожении рамки для фур на Хилке
В мэрии думают, как защитить ограничительную конструкцию от дальнейшего разрушения, рассказал глава городского Дептранса.
22 октября, 05:49
Грузовики продолжают разрушать дорогу под Новосибирском, несмотря на запрет
Водители большегрузов наплевали на запрет властей о запрете проезда по центральной улице в селе под Новосибирском. Местные жители продолжают протестовать.
8 октября, 10:21
Несколько грузовиков промчались по строящемуся четвертому мосту в Новосибирске
30 сентября, 11:23
Ограничитель для фур сорвали на Хилке в Новосибирске
В Хилокском микрорайоне Новосибирска был разрушен недавно установленный ограничитель для грузовиков, предназначенный для предотвращения нарушений правил дорожного движения.
28 сентября, 02:34
Новосибирец с миллионными долгами пытался скрыть свою спецтехнику
4 сентября, 03:29
В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности
7 июня, 07:21
В Новосибирске продают коллекцию мини-грузовиков за 1,5 млн рублей
В Новосибирске продается коллекция мини-грузовиков за 1,5 миллиона рублей, включающая 11 моделей машин в идеальном состоянии.
10 января, 01:56
2023
Запрет грузовиков в Новосибирске — прокуратура хочет избавить город от фур
15 декабря 2023, 04:32
2022
Грузовикам запретят парковаться на Хилокской улице с 5 января
В Ленинском районе Новосибирска с 5 января 2023 года улица Хиловская станет недоступна для парковки грузовых автомобилей.
20 декабря 2022, 10:26
В Новосибирске и окрестностях сгорели грузовики с хлебом и алкоголем
Во вторник в Новосибирске и на въезде в город сгорели два грузовика, один перевозил хлеб, второй - спиртное. Видео пожаров опубликованы в ВК-сообществе "АСТ-54".
29 ноября 2022, 10:51
В Новосибирске на Бердском шоссе запретят парковку грузовиков
Запрет начнет действовать с 10 декабря, его инициатором выступило ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».
23 ноября 2022, 10:35

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