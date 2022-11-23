В Новосибирске на Бердском шоссе запретят парковку грузовиков

По словам сотрудников ресурсоснабжающей организации, на участке от улиц Русской до Морского проспекта рядом с дорогой находится магистральная теплосеть, которая закопана не совсем глубоко.
Тяжелые грузовики во время стоянки продавливают коммуникации, в результате чего там регулярно возникают разрывы сети. Именно по этой причине летом жители могли видеть на Бердском шоссе многочисленные «фонтаны» из-под земли.
С 10 декабря на четной стороне автомагистрали установят дорожные знак «Остановка запрещена» и таблички «Вид транспортного средства» для ограничения стоянки грузового транспорта.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске с 7 декабря запретят парковку на улице Плановой между улицами Д. Ковальчук и Тимирязева.