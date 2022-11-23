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В Новосибирске на Бердском шоссе запретят парковку грузовиков

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Знак "Остановка запрещена"
Запрет начнет действовать с 10 декабря, его инициатором выступило ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».

По словам сотрудников ресурсоснабжающей организации, на участке от улиц Русской до Морского проспекта рядом с дорогой находится магистральная теплосеть, которая закопана не совсем глубоко.

Тяжелые грузовики во время стоянки продавливают коммуникации, в результате чего там регулярно возникают разрывы сети. Именно по этой причине летом жители могли видеть на Бердском шоссе многочисленные «фонтаны» из-под земли.

С 10 декабря на четной стороне автомагистрали установят дорожные знак «Остановка запрещена» и таблички «Вид транспортного средства» для ограничения стоянки грузового транспорта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске с 7 декабря запретят парковку на улице Плановой между улицами Д. Ковальчук и Тимирязева.

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#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Бердское шоссе#Грузовики#Парковка#Запрет
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