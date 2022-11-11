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Стихийная парковка захлестнула проспект Карла Маркса

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI
Знак паркинга
Недавно отремонтированный проспект Карла Маркса облюбовали автолюбители

Возле общежитий НГТУ НЭТИ водители активно оставляют свои машины, перекрывая пешеходную часть.
Пресс-служба городской администрации намерена бороться со стихийной парковкой запрещающими знаками. В мэрии уточнили, что сотрудники и студенты ВУЗа смогут законно оставлять свои транспортные средства при наличии специального пропуска.
Напомним, что ремонт улицы закончился в октябре этого года. Пешеходную дорогу выложили из брусчатки. Выделили линию для велосипедов и самокатов.

Ранее новосибирский блогер призвал отремонтировать площадь Калинина по примеру проспекта Карла Маркса.

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