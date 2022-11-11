Стихийная парковка захлестнула проспект Карла Маркса

Возле общежитий НГТУ НЭТИ водители активно оставляют свои машины, перекрывая пешеходную часть.

Пресс-служба городской администрации намерена бороться со стихийной парковкой запрещающими знаками. В мэрии уточнили, что сотрудники и студенты ВУЗа смогут законно оставлять свои транспортные средства при наличии специального пропуска.

Напомним, что ремонт улицы закончился в октябре этого года. Пешеходную дорогу выложили из брусчатки. Выделили линию для велосипедов и самокатов.