Стела на Станиславского, как средство борьбы с "дикой" торговлей?
Сегодня, 15:20
Фото: atas.info
Стела
Монумент возведут в память о пяти предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которых больше нет
Инициативные граждане и депутаты предлагают не ограничиваться одной лишь стелой и подумать о полном благоустройстве прилегающей к ней территории. Такое решение позволит свести на нет стихийную торговлю на площади Станиславского и убрать рекламные щиты.
С таким проектом выступил сегодня вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин, который сообщил членам комиссии по земельным отношениям и застройке города, что инициаторами данного строительства стали ветераны Ленинского района.
Проект монумента уже есть, и он устраивает как жителей, так и ветеранов. Народная инициатива согласована с районными чиновниками и депутатами, представляющими Ленинский район в Городском совете и в Законодательном собрании. Осталось назвать инвестора строительства и определить сроки установки памятника.
Ранее Новосибирский блогер выпустил видео с критикой стихийной торговле.