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Мэр Новосибирска объяснил сбой в работе экрана стелы на площади Калинина

Сегодня, 06:00
Фото: мэрия Новосибирка
Сейчас экраны работают в прежнем режиме

Экран стелы "Город трудовой доблести" погас из-за технического сбоя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что экран на стеле "Город трудовой доблести" перестал работать из-за перебоев в подаче электричества и посетовал на капризную технику

Экран стелы "Город трудовой доблести" на площади Калинина в одноименном районе Новосибирска перестал работать 10 октября из-за проблем с электроснабжением, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

"Оборудование очень тонкое, требующее тонкой наладки и четкого выполнения условий по электропитанию…На самом деле, экраны работают в нормальном режиме, приняты решения определенные, неисправности устранены. Хотя требования к четкости и параметрам электропитания высоки. Здесь, может быть, тоже потребуются какие-то решения", - сказал глава муниципалитета.
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Стелу "Город трудовой доблести" с большой помпой официально открыли неделю назад, 3 ноября. Движение по части главной улицы Новосибирска, Красного проспекта, было перекрыто. По улице прошла большая колонна демонстрантов. Всего в церемонии открытия памятного знака по официальной информации приняло участие около 9 тысяч горожан. В результате перекрытия дорог интенсивность автомобильных пробок в городе выросла до 8 баллов.

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