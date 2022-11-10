Стелу "Город трудовой доблести" с большой помпой официально открыли неделю назад, 3 ноября. Движение по части главной улицы Новосибирска, Красного проспекта, было перекрыто. По улице прошла большая колонна демонстрантов. Всего в церемонии открытия памятного знака по официальной информации приняло участие около 9 тысяч горожан. В результате перекрытия дорог интенсивность автомобильных пробок в городе выросла до 8 баллов.