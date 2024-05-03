Неисправность

Мэр Новосибирска объяснил сбой в работе экрана стелы на площади Калинина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что экран на стеле "Город трудовой доблести" перестал работать из-за перебоев в подаче электричества и посетовал на капризную технику