atas.info
ГлавноеВсе новости

Неисправность

Выбрать дату
2024
Неисправный чайник погубил жителя Новосибирской области
В селе Гжатск Куйбышевского района сломанный электрочайник стал причиной пожара, в котором погиб мужчина, следует из сообщения регионального управления МЧС.
3 мая, 13:06
2023
Кран с крановщицей рухнул в Новосибирске: Ростехнадзор нашел причину трагедии
Причины смерти крановщицы на строительной площадке в Новосибирске определили представители Ростехнадзора после проведения расследования.
28 августа 2023, 06:35
В Новосибирской области перестали работать сайты судов
17 июля 2023, 04:37
2022
Мэр Новосибирска объяснил сбой в работе экрана стелы на площади Калинина
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что экран на стеле "Город трудовой доблести" перестал работать из-за перебоев в подаче электричества и посетовал на капризную технику
10 ноября 2022, 06:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика