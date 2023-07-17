В понедельник, 17 июля, сайты судов общей юрисдикции стали недоступны пользователям в Новосибирской области. Невозможно зайти на интернет-страницы любых российских судов, привязанных к домену sudrf.ru, не работает и сайт Арбитражного суда Новосибирской области.