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В Новосибирской области перестали работать сайты судов

17 июля 2023, 04:37
Фото: 1MI
Проблема, вероятно, связана со сбоем в государственной системе "Правоудие"
Интернет-порталы судов общей юрисдикции стали недоступны в регионе. Такая же картина наблюдается по всей России

В понедельник, 17 июля, сайты судов общей юрисдикции стали недоступны пользователям в Новосибирской области. Невозможно зайти на интернет-страницы любых российских судов, привязанных к домену sudrf.ru, не работает и сайт Арбитражного суда Новосибирской области.

Первые сообщения о сбоях появились еще вчера вечером по московскому времениПервые сообщения о сбоях появились еще вчера вечером по московскому времени
Первые сообщения о сбоях появились еще вчера вечером по московскому времени
Фото: downradar.ru

Как выяснилось, сайты судов не работают по всей России. В чем причина — предстоит выяснить.

Последний раз массовый сбой в работе сайтов российских судов был отмечен в декабре 2022 года.

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#Суд#Сайты#Неисправность#Общество#Новосибирская область#Россия
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