Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В понедельник, 17 июля, сайты судов общей юрисдикции стали недоступны пользователям в Новосибирской области. Невозможно зайти на интернет-страницы любых российских судов, привязанных к домену sudrf.ru, не работает и сайт Арбитражного суда Новосибирской области.
Как выяснилось, сайты судов не работают по всей России. В чем причина — предстоит выяснить.
Последний раз массовый сбой в работе сайтов российских судов был отмечен в декабре 2022 года.