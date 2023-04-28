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Студент взломал сайт НГТУ в Новосибирске и слил в соцсети ответы на тесты

28 апреля 2023, 01:21
Фото: 1MI
За взлом студент получил штраф

В Новосибирске студент взломал сайт НГТУ и опубликовал в соцсетях ответы на тесты

Студент Новосибирского Государственного Технического университета взломал сайт вуза и слил ответы на тесты в Интернет. Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда.

Студента из Новосибирска обвинили в незаконном доступе к охраняемой законом компьютерной информации после того, как он взломал сайт НГТУ.

С января по март 2022 года копировал персональные данные студентов и сотрудников учебного заведения, а также получил ответы на тестовые задания и выкладывал их в социальных сетях.

Однако уголовное дело было прекращено, и злоумышленнику назначен штраф в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и его еще можно обжаловать.

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