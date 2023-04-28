Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Студента из Новосибирска обвинили в незаконном доступе к охраняемой законом компьютерной информации после того, как он взломал сайт НГТУ.
С января по март 2022 года копировал персональные данные студентов и сотрудников учебного заведения, а также получил ответы на тестовые задания и выкладывал их в социальных сетях.
Однако уголовное дело было прекращено, и злоумышленнику назначен штраф в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и его еще можно обжаловать.