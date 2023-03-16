Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По словам студентов университета очной формы, им в личный кабинет вуза пришло уведомление о явке в военкомат. Перед этим нужно зайти в кабинет учебного заведения и якобы получить повестку под расписку.
У учащихся возникла паника – явиться в военкомат надо за 3 дня. Если же студент не придет в комиссариат, то военкомат обратится в органы внутренних дел.
Отметим, что эти уведомления не являются повесткой. Студентов вызывают в призывной пункт для уточнения документов. Как рассказал Atas.info один из новосибирских студентов, такие уведомления приходят каждый год всем парням, кто учится на очной форме обучения.
Молодой человек просто отмечается в военкомате, подтверждая статус студента, получая отсрочку. В армию никого из них не забирают, тем более такие уведомления присылают еще со школы, для прохождения комиссии. Вот, что удалось узнать из комментариев соцсетей:
«Всегда так было.Чего истерите?»;
«И что в этом сверхнового?Мы так же в школе ещё ходили в военкомат,комиссию проходили...Да и в колледже такая же ерунда была...17лет назад»;
«Никто студентов не призывает, успокойте свою истерику. это не повестки, а для уточнения информации. То визжали, что в мобилизацию много ошибок, и мол даже инвалиды получали повестки, то просят придти для уточнения информации- снова визг»;
«Я в универе каждый призыв подавал документы, что учусь и отсрочка. Всегда так было»;
«всегда так было, а теперь это еще и целый новостной повод»;
«Читайте законы....Получить отсрочку от призыва в армию с 1 апреля могут: Студенты вуза и аспирантуры очной формы»;
«Явятся, подтвердят отсрочку и будут дальше учиться. В чем проблема? Всегда так было, просто раньше об этом почему то не писали. Тем более, по факту, это даже не повестка, а так, для информации..»;
«при чем тут СВО? Студент обязан отчитываться где и как он учится для продления отсрочки и т. д.».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*
Читайте также о том, ждать ли указ о военных сборах в 2023 году и когда. И влияют ли сборы на перспективу мобилизации для новосибирцев.