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Студенты

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Октябрь
Студенты из Нигерии, Конго и Египта встретились на фестивале в Новосибирске
В Новосибирске встретились студенты из разных стран: рассказываем, как прошел фестиваль.
26 октября, 12:15
Конфликт с избиением сироты в новосибирском колледже обрел новые детали — кому верить
23 октября, 10:27
Избиение сироты опровергли в новосибирском колледже — депутата обвинили во лжи
23 октября, 06:27
Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри
22 октября, 09:58
Бастрыкин требует возбудить дело после избиения сироты в новосибирском колледже
В Новосибирске побили сироту: председатель СК требует возбудить дело, проинформировали в центральном аппарате.
22 октября, 09:03
В новосибирском колледже студенты избили сироту
В Новосибирске студенты напали на сироту, что подтвердили в МВД.
21 октября, 05:38
Студентам запрещают веселиться: общественники требуют закрыть клубы для молодежи
17 октября, 02:15
Транспортная карта в Новосибирске: сколько стоит и как оформить
10 октября, 23:34
Сентябрь
Моль в Новосибирске вместо шуб начала есть пластик
Моль научили есть пластик в Новосибирске, сообщили в НГТУ.
27 сентября, 06:02
Губернатор Андрей Травников поздравил НГУ с 65-летием
Новосибирский государственный университет отпраздновал свое 65-летие: выпускников, студентов и педагогов с юбилеем вуза поздравил губернатор Андрей Травников.
27 сентября, 03:23
Август
Стали известны самые худшие общежития для студентов в Новосибирске — народный рейтинг
16 августа, 04:04
Июль
Именные президентские стипендии увеличат для студентов из Новосибирска
В России планируется увеличение именных стипендий для тех, кто учится в университетах, о чем оповестил премьер-министр Михаил Мишустин, приехав в Новосибирск.
24 июля, 08:42
Движение студенческих отрядов продолжат развивать в Новосибирской области
22 июля, 07:30
Фильм про двойника Леонардо Ди Каприо снимут студенты из Новосибирска
Новосибирские студенты будут участниками съемочного процесса фильма на Алтае, рассказала режиссер картины Кристина Холдеева.
22 июля, 03:48
НГУ, НГТУ, НГПУ: на сколько подорожала учеба в 2024 году — обзор цен
12 июля, 08:47
Июнь
НГУ вошел в топ-100 лучших российских вузов-2024 по версии Forbes
24 июня, 12:31
Февраль
Браслет для определения эмоционального состояния создают новосибирские студенты
Студенты факультета радиотехники и электроники НГТУ работают над прибором, способным определять эмоциональное состояние человека. Предмет представляет собой браслет, который работает на основе биологических реакций.
26 февраля, 03:48
Как студенты из Камеруна изучают русский язык в российском вузе
В сентябре 2023 года в ЗабГУ стартовала Международная Летняя школа. К ней присоединились студенты из Камеруна, которые приехали, чтобы изучать русский язык. Наши коллеги посетили одно из занятий.
12 февраля, 05:11
Новосибирца осудили за передачу взяток преподавателям СГУПСа
33-летнему новосибирцу был вынесен приговор за передачу взяток преподавателям СГУПС с целью получения положительных оценок, о чем сообщается в картотеке Заельцовского районного суда.
3 февраля, 06:37
Январь
«Жизнь вам не принадлежит»: экс-глава Минобра НСО шокировал студентов своими мыслями
29 января, 11:34

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