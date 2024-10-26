Как студенты из Камеруна изучают русский язык в российском вузе

В сентябре 2023 года в ЗабГУ стартовала Международная Летняя школа. К ней присоединились студенты из Камеруна, которые приехали, чтобы изучать русский язык. Наши коллеги посетили одно из занятий.