Губернатор Андрей Травников поздравил НГУ с 65-летием

Posted 27 сентября, 03:23
Published 27 сентября, 03:23
Modified 27 сентября, 03:25
Updated 27 сентября, 03:25
Глава региона подчеркнул: сегодня НГУ стабильно занимает высокие позиции в международных и национальных рейтингах.
«Поздравляю всех с днём рождения любимого университета, с его 65-летием! Благодарю все предыдущие поколения студентов, выпускников, преподавателей, сотрудников за ту основу, авторитет, который был создан в предыдущие годы. Благодарю всех представителей современного университетского сообщества за развитие этого потенциала, за то, что в меняющихся условиях 21 века университет нашёл себя, выработал новую стратегию, при этом не потеряв то главное, ради чего он создавался 65 лет назад.
Можно сказать, что история сделала виток, и сегодня университет снова приближается к модели Физтеха, реагируя на запрос не только академических институтов, но и технологических корпораций, инновационных предприятий, готовит специалистов как исследователей, так и инженеров, инновационных предпринимателей. Желаю университету уверенно двигаться по выбранному пути, расти и развиваться, сохраняя традиции и основу», — отметил губернатор.
Кроме того, Андрей Травников вручил заслуженным представителям профессорско-преподавательского состава университета Почетные грамоты, Благодарность, Благодарственное письмо губернатора Новосибирской области.
Сейчас в университете обучаются 8700 студентов. Когда вуз только начинал свою историю, там знания получали всего 460 человек. Увеличилось и число преподавателей: в 1966 году было 197 человек, а в 2024 году — 2800 человек.