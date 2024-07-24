Условия для талантливых детей в СУНЦ НГУ оценил премьер-министр Мишустин

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Премьер-министр России Михаил Мишустин, первый зампредседателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, уполномоченный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, министр науки РФ Валерий Фальков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетили центр и обсудили продолжение строительства новых объектов Новосибирского государственного университета.
Михаил Мишустин подчеркнул, что этот первый этап строительства кампуса будет расширен за счет возведения еще трех зданий. Он отметил, что создание мирового уровня кампусов является одним из ключевых инструментов развития университетов в рамках национального проекта «Молодежь».
Первая фаза строительства включает в себя возведение учебного здания, развлекательного центра и общежития на 690 человек. Все объекты первой очереди уже получили разрешение на эксплуатацию, а с 1 сентября текущего года студенты начнут занятия в новых зданиях. Учебное здание позволит принять 625 талантливых школьников. В нем будут лаборатории, учебные классы и современные практикумы по биологии, физике и химии.
Вторая фаза строительства кампуса общей стоимостью 8,2 млрд рублей включает создание корпуса со студенческим проектным центром (готов на 54%) и научной библиотекой (готова на 53%), научно-исследовательского центра (готов на 12,8%) и учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ (готов на 16,1%). Планируется завершить строительство корпуса со студенческим проектным центром и научной библиотекой в IV квартале 2024 года, а остальных двух — в I квартале 2026 года.