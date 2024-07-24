Условия для талантливых детей в СУНЦ НГУ оценил премьер-министр Мишустин

Первая фаза строительства включает в себя возведение учебного здания, развлекательного центра и общежития на 690 человек. Все объекты первой очереди уже получили разрешение на эксплуатацию, а с 1 сентября текущего года студенты начнут занятия в новых зданиях. Учебное здание позволит принять 625 талантливых школьников. В нем будут лаборатории, учебные классы и современные практикумы по биологии, физике и химии.