Премьер-министр Мишустин заявил о колоссальных затратах на СКИФ в Новосибирске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о колоссальных расходах федерального бюджета на программу «Академгородок 2.0» в Новосибирске. В частности, затраты на запуск Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) составили 40 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Госдуме.