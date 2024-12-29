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Posted 29 декабря, 07:57

Published 29 декабря, 07:57

Modified 29 декабря, 07:59

Updated 29 декабря, 07:59

Михаил Мишустин осуществил мечту ребенка из Новосибирска

Премьер-министр РФ исполнил желание ребенка из Новосибирска

29 декабря 2024, 07:57
Фото: Правительство РФ. Михаил Мишустин осуществил мечту ребенка из Новосибирска
Михаил Мишустин ненадолго превратился в Деда Мороза и помог осуществить мечту юного жителя Новосибирска.

Артём Милаев из Новосибирска мечтал увидеть, как создаются мультфильмы. Его желание помог осуществить Михаил Мишустин. Именно он увидел мечту ребенка на «Ёлке желаний». Премьер-министр России организовал экскурсию на студию «Союзмультфильм».

Юный новосибирец вместе с ребятами из ЛНР и Запорожской области своими глазами увидел «фабрику мультфильмов». Ребятам показали, как рождаются и оживают всем известные персонажи.

Ребята также попробовали сами нарисовать северное сияние. После экскурсии Артём поблагодарил Михаила Мишустина за помощь в осуществлении мечты.

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#Екатерина Нимко#Общество#Дети#Михаил Мишустин#Новый год
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