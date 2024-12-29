Премьер-министр РФ исполнил желание ребенка из Новосибирска

Артём Милаев из Новосибирска мечтал увидеть, как создаются мультфильмы. Его желание помог осуществить Михаил Мишустин. Именно он увидел мечту ребенка на «Ёлке желаний». Премьер-министр России организовал экскурсию на студию «Союзмультфильм».