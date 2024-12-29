Премьер-министр РФ исполнил желание ребенка из Новосибирска

Posted 29 декабря, 07:57
Published 29 декабря, 07:57
Modified 29 декабря, 07:59
Updated 29 декабря, 07:59
Артём Милаев из Новосибирска мечтал увидеть, как создаются мультфильмы. Его желание помог осуществить Михаил Мишустин. Именно он увидел мечту ребенка на «Ёлке желаний». Премьер-министр России организовал экскурсию на студию «Союзмультфильм».
Юный новосибирец вместе с ребятами из ЛНР и Запорожской области своими глазами увидел «фабрику мультфильмов». Ребятам показали, как рождаются и оживают всем известные персонажи.
Ребята также попробовали сами нарисовать северное сияние. После экскурсии Артём поблагодарил Михаила Мишустина за помощь в осуществлении мечты.