Мишустину представили результаты модернизации здравоохранения в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
«Современные больницы, клиники, медицинское обслуживание — это то, что необходимо. И модернизация первичного звена, наверное, один из самых приоритетных вопросов. По поручению президента мы этим проектом занимаемся системно», — отметил Михаил Мишустин на встрече с губернатором Андреем Травниковым, во время визита в Новосибирск.
Глава региона сообщил, что власти начали системную работу по развитию материальной базы сферы здравоохранения до старта нацпроекта в 2018 году. Делается это за счет региональных программ, взаимодействия с «РЖД-Медициной» и другими частными партнерами.
О развитии сферы здравоохранения в регионе говорят за себя цифры, за которыми десятки новых центров, поликлиник и стационаров: с 2018 года было построено 156 ФАПов и амбулаторий, возведено 39 онкологических, сосудистых, гемодиализных центров, создано 11 стационаров и отремонтировано практически 300 медицинских зданий.
«Масштаб этой сложной, но приятной работы даже превышает уровень лучших советских пятилеток», — заявил губернатор.
Андрей Травников поблагодарил Михаила Мишустина и правительство РФ за широкий ассортимент инструментов инфраструктурного меню и возможность использования инфраструктурных бюджетных кредитов — ИБК — для строительства социальных объектов.