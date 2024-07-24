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Губернатор и премьер-министр

Мишустину представили результаты модернизации здравоохранения в Новосибирской области

24 июля 2024, 02:23
Фото: правительство Новосибирской области
Губернатор и премьер-министр
Масштабы этой работы превышают уровень лучших советских пятилеток, отметил губернатор Новосибирской области.
«Современные больницы, клиники, медицинское обслуживание — это то, что необходимо. И модернизация первичного звена, наверное, один из самых приоритетных вопросов. По поручению президента мы этим проектом занимаемся системно», — отметил Михаил Мишустин на встрече с губернатором Андреем Травниковым, во время визита в Новосибирск.

Глава региона сообщил, что власти начали системную работу по развитию материальной базы сферы здравоохранения до старта нацпроекта в 2018 году. Делается это за счет региональных программ, взаимодействия с «РЖД-Медициной» и другими частными партнерами.

О развитии сферы здравоохранения в регионе говорят за себя цифры, за которыми десятки новых центров, поликлиник и стационаров: с 2018 года было построено 156 ФАПов и амбулаторий, возведено 39 онкологических, сосудистых, гемодиализных центров, создано 11 стационаров и отремонтировано практически 300 медицинских зданий.

«Масштаб этой сложной, но приятной работы даже превышает уровень лучших советских пятилеток», — заявил губернатор.

Андрей Травников поблагодарил Михаила Мишустина и правительство РФ за широкий ассортимент инструментов инфраструктурного меню и возможность использования инфраструктурных бюджетных кредитов — ИБК — для строительства социальных объектов.

Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Травниковым
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