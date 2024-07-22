Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности

Посещение Новосибирска стало одним из пунктов рабочей поездки за Урал, в которую вошли СФО и ДВО. Сейчас Михаил Мишустин находится на Дальнем Востоке. В целом маршрут выглядит так: Магадан — Хабаровск — Транссиб — Новосибирск — Академгородок. 22 и 23 июля глава правительства проведет в Хабаровске.