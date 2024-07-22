Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Предположительно, уже на следующий день, 24 июля, премьер нанесет визит в Академгородок, чтобы проверить ход и результаты строительства кампуса мирового уровня НГУ.
Посещение Новосибирска стало одним из пунктов рабочей поездки за Урал, в которую вошли СФО и ДВО. Сейчас Михаил Мишустин находится на Дальнем Востоке. В целом маршрут выглядит так: Магадан — Хабаровск — Транссиб — Новосибирск — Академгородок. 22 и 23 июля глава правительства проведет в Хабаровске.
В предыдущий раз Мишустин приезжал в Новосибирскую область в марте 2021 года. Он посетил логистический почтовый центр, центр «Вектор», Институт ядерной физики, НГУ.