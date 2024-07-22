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Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Новосибирск — подробности

22 июля 2024, 11:45
Фото: kremlin.ru
23 июля Новосибирск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, информацию Atas.info подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Предположительно, уже на следующий день, 24 июля, премьер нанесет визит в Академгородок, чтобы проверить ход и результаты строительства кампуса мирового уровня НГУ.

Посещение Новосибирска стало одним из пунктов рабочей поездки за Урал, в которую вошли СФО и ДВО. Сейчас Михаил Мишустин находится на Дальнем Востоке. В целом маршрут выглядит так: Магадан — Хабаровск — Транссиб — Новосибирск — Академгородок. 22 и 23 июля глава правительства проведет в Хабаровске.

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В предыдущий раз Мишустин приезжал в Новосибирскую область в марте 2021 года. Он посетил логистический почтовый центр, центр «Вектор», Институт ядерной физики, НГУ.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#НГУ#Михаил Мишустин
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