Эффективность реализации нацпроектов и госпрограмм показала Новосибирская область

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Достижению целей национальных проектов на региональном уровне способствует успешная реализация областных государственных программ. Тему рассмотрели на заседании правительства региона 22 июля под председательством губернатора Андрея Травникова.
По итогам оценки эффективности все 33 государственные программы, реализуемые на территории Новосибирской области, признаны эффективными по установленным критериям оценки. Это уровень выполнения целевых программ, уровень финансирования, средний уровень исполнения мероприятий, другие.
В 2023 году региональные проекты, выполняющиеся по нацпроектам, интегрировали в государственные программы Новосибирской области. Финансирование по нацпроектам исчисляется миллиардами рублей. Сюда входят федеральные и региональные бюджетные средства.
По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, стратегическими приоритетами в реализации национальных проектов и государственных программ являются развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособность экономики и создание современной и безопасной среды для жизни.
Сейчас в регионе реализуют 33 государственные программы и 40 региональных проектов, по которым установлено более 920 показателей и проводится более 1100 мероприятий. На реализацию госпрограмм в 2023 году направлено 323,3 млрд рублей (в 2022 году — 292,9 млрд), из них более 72% — из областного бюджета.
Госпрограммы с наибольшим объемом финансирования из областного бюджета направлены на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку, развитие дорог и управление финансами. Это госпрограммы «Развитие образование, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», «Развитие здравоохранения Новосибирской области», «Социальная поддержка Новосибирской области», другие.
Для софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области привлечено порядка 35,2 млрд из федерального бюджета. Объем внебюджетных средств, привлеченных на финансирование госпрограмм составил 52,7 млрд рублей, более 2,2 млрд — средства местных бюджетов. Более 113,6 млрд рублей направлено на реализацию госпрограмм в муниципалитетах Новосибирской области. Наибольший объем субсидий получили Новосибирский, Тогучинский, Татарский районы и Бердск.