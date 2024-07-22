Эффективность реализации нацпроектов и госпрограмм показала Новосибирская область

Сейчас в регионе реализуют 33 государственные программы и 40 региональных проектов, по которым установлено более 920 показателей и проводится более 1100 мероприятий. На реализацию госпрограмм в 2023 году направлено 323,3 млрд рублей (в 2022 году — 292,9 млрд), из них более 72% — из областного бюджета.