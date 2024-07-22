atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Эффективность реализации нацпроектов и госпрограмм показала Новосибирская область

Эффективность реализации нацпроектов и госпрограмм показала Новосибирская область

22 июля 2024, 11:13
Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирская область стала лидером в Сибирском федеральном округе по финансированию нацпроектов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Достижению целей национальных проектов на региональном уровне способствует успешная реализация областных государственных программ. Тему рассмотрели на заседании правительства региона 22 июля под председательством губернатора Андрея Травникова.

По итогам оценки эффективности все 33 государственные программы, реализуемые на территории Новосибирской области, признаны эффективными по установленным критериям оценки. Это уровень выполнения целевых программ, уровень финансирования, средний уровень исполнения мероприятий, другие.

В 2023 году региональные проекты, выполняющиеся по нацпроектам, интегрировали в государственные программы Новосибирской области. Финансирование по нацпроектам исчисляется миллиардами рублей. Сюда входят федеральные и региональные бюджетные средства.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, стратегическими приоритетами в реализации национальных проектов и государственных программ являются развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособность экономики и создание современной и безопасной среды для жизни.

Сейчас в регионе реализуют 33 государственные программы и 40 региональных проектов, по которым установлено более 920 показателей и проводится более 1100 мероприятий. На реализацию госпрограмм в 2023 году направлено 323,3 млрд рублей (в 2022 году — 292,9 млрд), из них более 72% — из областного бюджета.

Фото: Правительство Новосибирской области

Госпрограммы с наибольшим объемом финансирования из областного бюджета направлены на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку, развитие дорог и управление финансами. Это госпрограммы «Развитие образование, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», «Развитие здравоохранения Новосибирской области», «Социальная поддержка Новосибирской области», другие.

Для софинансирования мероприятий государственных программ Новосибирской области привлечено порядка 35,2 млрд из федерального бюджета. Объем внебюджетных средств, привлеченных на финансирование госпрограмм составил 52,7 млрд рублей, более 2,2 млрд — средства местных бюджетов. Более 113,6 млрд рублей направлено на реализацию госпрограмм в муниципалитетах Новосибирской области. Наибольший объем субсидий получили Новосибирский, Тогучинский, Татарский районы и Бердск.

Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской областиНакормят ухой и научат рыбачить на Дне Оби в Новосибирске10 правил поиска съемного жилья во время путешествия. Как не нарваться на мошенников
#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Правительство#Андрей Травников#Правительство НСО
Подпишитесь
Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области
Сегодня, 10:22
5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области
Сегодня, 10:38
Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцев
Сегодня, 09:16
Ни одного работника не заметили новосибирцы на Димитровском мосту
Сегодня, 08:33
Новый фильм с актером из Новосибирска Павлом Прилучным стал лидером кинопроката
Сегодня, 07:59
До трех лет грозит жительнице Новосибирской области — она прописала у себя мигрантов
Сегодня, 07:32