Студенты НГТУ в Новосибирске получили уведомления о вызове в военкомат

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
Modified Сегодня, 01:51
Updated Сегодня, 01:51
Так, в личном кабинете университета студенты получили уведомление, о том, что они обязаны подойти в указанный кабинет НГТУ и получить повестку под расписку. На это учащимся дается три дня.
Если же студент не явится, то военкомат обратится в органы внутренних дел в соответствии со 2 п. статьи 31 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Еще одном молодому человеку пришло письмо в личный кабинет с информацией о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля текущего года. Парень должен прийти в призывной пункт для уточнения документов. Стоит отметить, что оба уведомления не являются повесткой. Официально в вузе информацию не прокомментировали.
Однако Atas.info удалось узнать от других студентов, что это нормальная практика и молодые люди, о которых шла речь, скорее просто раздули скандал.
«Каждый год все парни-студенты с 18 лет обязаны ходить в военкомат и сдавать документы о том, что еще учатся. В деканате всех предупреждают и да, дают три дня или неделю. Лично мне в кабинет универа уведомления такие не приходили, мы ориентировались по объявлению на стенде вуза, но с кабинетом даже удобнее. Никто их в армию не возьмет и повестку в универе не отдают, скорее речь шла о другом документе. Просто раздули из мухи скандал, первый раз наверное», — рассказал Atas.info студент 4-го курса новосибирского университета.
Читайте также о том, что охранники НГТУ получили камеры, так как по-хамски общались со студентами.