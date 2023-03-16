Студенты НГТУ в Новосибирске получили уведомления о вызове в военкомат

Еще одном молодому человеку пришло письмо в личный кабинет с информацией о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля текущего года. Парень должен прийти в призывной пункт для уточнения документов. Стоит отметить, что оба уведомления не являются повесткой. Официально в вузе информацию не прокомментировали.