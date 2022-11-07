Новосибирский водитель попал в ДТП, засмотревшись на стелу на площади Калинина

"Водитель за рулём серого хэтчбэка Nissan Tino, видимо, засмотрелся на новую стелу, не успел затормозить и на ровном месте врезался в заднюю часть чёрного внедорожника Lexus LX 570", - предполагает автор поста.
В комментариях люди соглашаются с тем, что причиной несобранности водителя стала недавно открытая стела "Новосибирск - город трудовой доблести".
Напомним, что ранее открытие новой достопримечательности в столице Сибири сопровождалось перекрытием улиц. В результате этого в будний день в центре Новосибирска образовались огромные пробки.