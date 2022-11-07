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Новосибирский водитель попал в ДТП, засмотревшись на стелу на площади Калинина

Сегодня, 14:02
Фото: atas.info
Стела на площади Калинина
VK-сообщество АСТ-54 в понедельник, 7 ноября, опубликовало запись с видеорегистратора, запечатлевшую аварию на площади Калинина.

"Водитель за рулём серого хэтчбэка Nissan Tino, видимо, засмотрелся на новую стелу, не успел затормозить и на ровном месте врезался в заднюю часть чёрного внедорожника Lexus LX 570", - предполагает автор поста.

В комментариях люди соглашаются с тем, что причиной несобранности водителя стала недавно открытая стела "Новосибирск - город трудовой доблести".

Напомним, что ранее открытие новой достопримечательности в столице Сибири сопровождалось перекрытием улиц. В результате этого в будний день в центре Новосибирска образовались огромные пробки.

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