Напомним, что хоть открытие и началось в семь часов вечера, но дороги вокруг площади Калинина стали перекрывать с 16:00. Один из самых оживленных перекрестков был свободен для пешеходов. Вот только автомобилисты перекрытие улиц восприняли неоднозначно. Они раскритиковали непродуманное ограничение движение, так как собрались многокилометровые 9-бальные пробки на объездах.