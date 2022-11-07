Стела открылась в честь присвоения звания «Новосибирск – Город трудовой доблести». Церемония открытия началась на площади в 19:00. По перекрытым дорогам ходили тысячи сибиряков, участвующих в митинге. Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в мероприятии приняли участие 9 тысяч человек.
Губернатор НСО Андрей Травников поблагодарил мэра и всех, кто причастен к организации праздника. Кроме того, Локоть предложит в 2023 году благоустроить пешеходную зону на площади Калинина.
Напомним, что хоть открытие и началось в семь часов вечера, но дороги вокруг площади Калинина стали перекрывать с 16:00. Один из самых оживленных перекрестков был свободен для пешеходов. Вот только автомобилисты перекрытие улиц восприняли неоднозначно. Они раскритиковали непродуманное ограничение движение, так как собрались многокилометровые 9-бальные пробки на объездах.