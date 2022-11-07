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Названо число новосибирцев, принявших участие в торжественном открытии стелы

Сегодня, 03:54
Фото: atas.info
Девять тысяч человек посетили открытие стелы

9 тысяч новосибирцев побывали на открытии стелы «Город трудовой доблести»

3 ноября на площади Калинина в Новосибирске прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Тысячи сибиряков пришли на мероприятие, точное число назвал мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве 7 ноября.

Стела открылась в честь присвоения звания «Новосибирск – Город трудовой доблести». Церемония открытия началась на площади в 19:00. По перекрытым дорогам ходили тысячи сибиряков, участвующих в митинге. Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в мероприятии приняли участие 9 тысяч человек.

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Губернатор НСО Андрей Травников поблагодарил мэра и всех, кто причастен к организации праздника. Кроме того, Локоть предложит в 2023 году благоустроить пешеходную зону на площади Калинина.

Напомним, что хоть открытие и началось в семь часов вечера, но дороги вокруг площади Калинина стали перекрывать с 16:00. Один из самых оживленных перекрестков был свободен для пешеходов. Вот только автомобилисты перекрытие улиц восприняли неоднозначно. Они раскритиковали непродуманное ограничение движение, так как собрались многокилометровые 9-бальные пробки на объездах.

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Читайте также, как в домовых чатах новосибирцев агитировали выйти на митинг в честь открытия стелы. 

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