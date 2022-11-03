“Чтобы все страдали”: из-за открытия стелы Новосибирск встал в 8-балльных пробках

В 19:00 на площади должен состояться митинг, из-за которого ограничили движение на Красном проспект, улицах Дуси Ковальчук и Брестская, полностью перекрыли Кавалерийскую.
По данным сервиса 2ГИС, в настоящее время значительно затруднено движение по прилегающим к улице Дуси Ковальчук улицам Дачной, Тимирязева и Перевозчикова. Практически стоит параллельная улице Дуси Ковальчук улица Писарева.
Вдоль Красного проспекта практически остановились улицы Орджоникидзе, Гоголя, Достоевского.
Тем временем пользователи 2ГИС продолжают возмущаться дорожным коллапсом.
"Надо же перекрыть все в рабочий день, в час пик!", - негодует один из водителей.
"Не почему не завтра?", - вопрошает Иван.
"Чтобы все страдали", - отвечает анонимный пользователь.
"Горите в аду, кто придумал в будний день перекрыть Калинина", - резюмирует Алина.
Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.
Как выяснил Atas.info власти Новосибирска активно зазывали горожан на сегодняшний митинг, в том числе в домовых чатах через управляющие компании.