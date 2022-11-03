“Чтобы все страдали”: из-за открытия стелы Новосибирск встал в 8-балльных пробках

Тем временем пользователи 2ГИС продолжают возмущаться дорожным коллапсом.



"Надо же перекрыть все в рабочий день, в час пик!", - негодует один из водителей.



"Не почему не завтра?", - вопрошает Иван.



"Чтобы все страдали", - отвечает анонимный пользователь.



"Горите в аду, кто придумал в будний день перекрыть Калинина", - резюмирует Алина.



Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.



Как выяснил Atas.info власти Новосибирска активно зазывали горожан на сегодняшний митинг, в том числе в домовых чатах через управляющие компании.