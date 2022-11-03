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"Это надо было додуматься": новосибирцы о перекрытии площади Калинина в час пик

Сегодня, 09:23
Фото: atas.info
Пробка на пл. Калинина

Новосибирцы жалуются на пробки из-за открытия стелы на площади Калинина

Сегодня вечером на пл. Калинина в Новосибирске пройдет митинг по случаю открытия стелы "Город трудовой доблести". Новосибирцы активно обсуждают в сервисе 2ГИС спровоцированные мероприятием пробки.

Митинг запланирован на 19:00, но перекрывать площадь начали уже в 16:00. По данным 2ГИС, на текущий момент движение затруднено на большей части Красного проспекте и ул. Дуси Ковальчук. Пользователи сервиса активно обсуждают разгорающийся дорожный коллапс.

“Это надо было додуматься в это время устраивать открытие” - недоумевает один из них.

“Это гениально! В час пик перекрыть самый загруженный узел”, - восклицает Денис.

“Лучше переезды в городе ровно закатайте, чем бабки на бесполезные строения тратить”, - возмущается Макс.

Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.

Как выяснил Atas.info власти Новосибирска активно зазывали горожан на сегодняшний митинг, в том числе в домовых чатах через управляющие компании.

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