"Это надо было додуматься": новосибирцы о перекрытии площади Калинина в час пик

Митинг запланирован на 19:00, но перекрывать площадь начали уже в 16:00. По данным 2ГИС, на текущий момент движение затруднено на большей части Красного проспекте и ул. Дуси Ковальчук. Пользователи сервиса активно обсуждают разгорающийся дорожный коллапс.



“Это надо было додуматься в это время устраивать открытие” - недоумевает один из них.



“Это гениально! В час пик перекрыть самый загруженный узел”, - восклицает Денис.



“Лучше переезды в городе ровно закатайте, чем бабки на бесполезные строения тратить”, - возмущается Макс.



Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.