"Это надо было додуматься": новосибирцы о перекрытии площади Калинина в час пик

Митинг запланирован на 19:00, но перекрывать площадь начали уже в 16:00. По данным 2ГИС, на текущий момент движение затруднено на большей части Красного проспекте и ул. Дуси Ковальчук. Пользователи сервиса активно обсуждают разгорающийся дорожный коллапс.
“Это надо было додуматься в это время устраивать открытие” - недоумевает один из них.
“Это гениально! В час пик перекрыть самый загруженный узел”, - восклицает Денис.
“Лучше переезды в городе ровно закатайте, чем бабки на бесполезные строения тратить”, - возмущается Макс.
Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.
Как выяснил Atas.info власти Новосибирска активно зазывали горожан на сегодняшний митинг, в том числе в домовых чатах через управляющие компании.