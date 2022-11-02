3 ноября на площади Калинина состоится торжественное открытие стелы. На праздник власти планируют потратить около 1 млн рублей.
Перед открытием уже тестируют мультимедийные панели. На LED-экранах транслируют архивные кадры с трудовыми успехами новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время.
Также отметим, что на время мероприятия начнется жесткое перекрытие дорог. Полный список всех дорожных изменений на площади Калинина – в материале. На улицах выставят 22 противотаранных грузовика.
Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык. Там будут изображения тружеников военных лет. Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах.