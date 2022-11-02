Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык. Там будут изображения тружеников военных лет. Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах.