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LED-экраны зажглись на новой стеле в Новосибирске

Сегодня, 02:33
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Так выглядит стела 2 ноября

В Новосибирске на новой стеле «Город трудовой доблести» включили подсветку

Продолжается подготовка к открытию стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Во вторник, 1 ноября на конструкции уже включили подсветку, о чем сообщила вице-мэр Анна Терешкова на личной странице в соцсетях.

3 ноября на площади Калинина состоится торжественное открытие стелы. На праздник власти планируют потратить около 1 млн рублей.

Перед открытием уже тестируют мультимедийные панели. На LED-экранах транслируют архивные кадры с трудовыми успехами новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время.

Также отметим, что на время мероприятия начнется жесткое перекрытие дорог. Полный список всех дорожных изменений на площади Калинина – в материале. На улицах выставят 22 противотаранных грузовика

 

Маршруты общественного транспорта изменят из-за открытия стелы 3 ноября в Новосибирск
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Напомним, что стела представляет из себя четырехгранный штык. Там будут изображения тружеников военных лет.  Ее устанавливают в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах.

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Стела#Эмилия Губарева
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