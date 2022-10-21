atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Транспортный коллапс ждет Новосибирск из-за открытия стелы "Город трудовой доблести"

Сегодня, 04:27
Фото: аккаунт в ВК Анны Терешковой
Стела в Новосибирске будет самой высокой из всех подобных памятников в России
Движение по центральной улице Новосибирска перекроют 3 ноября. Это связано с проведением шествия в честь торжественного открытия памятной стелы на площади Калинина

Движение по Красному проспекту на участке от улицы Кропоткина до площади Калинина будет перекрыто "в жестком режиме" в четверг, 3 ноября с 17 до 20 часов. Это связано с проведением шествия в честь открытия памятной стелы  "Город трудовой доблести", монтаж которой завершен в центре площади Калинина.

"Прошу отнестись пониманием", - прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 21 октября. По словам главы муниципалитета, будет так же перекрыт участок Красного проспекта от улицы Писарева до улицы Кропоткина, но "в мягком режиме, с возможностью проезда". Кроме того, будет остановлено движение транспорта на части площади Калинина, которая примыкает к Красному проспекту. Там пройдет митинг с участием представителей промышленных предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны выпускали оборонную продукцию.

Церемония торжественного открытия стелы намечена на 19.00.

Стелу «Город трудовой доблести» смонтировали на площади Калинина в Новосибирске
Узнать подробнее

Стела представляет из себя четырехгранный штык высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео. Ее установили в честь присвоения Новосибирску звания "Город трудовой доблести". Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах.

Указ о присвоении почетного звания был подписан президентом Владимиром Путиным 2 июля 2020 года.

Читайте также:
Бастрыкин потребовал установить роль мэра Новосибирска в сносе стелы героям ВОВВ Новосибирске установили наполовину отреставрированный памятник ЛенинуПамятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
#Город#Новосибирск#Локоть#Перекрытия#Дороги#Праздник
Подпишитесь
Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
18 октября, 16:02
Первые эшелоны из Новосибирской области ушли на фронт
Сегодня, 08:35
Путин ввел разные уровни военного положения в регионах: какой в Новосибирской области
Вчера, 11:56
Отправка первых мобилизованных на СВО попала на видео в Новосибирске
Сегодня, 08:47
«С умирающим в животе ребёнком отсидела очередь», - снова трагедия в роддоме №6
Вчера, 18:36