Движение по Красному проспекту на участке от улицы Кропоткина до площади Калинина будет перекрыто "в жестком режиме" в четверг, 3 ноября с 17 до 20 часов. Это связано с проведением шествия в честь открытия памятной стелы "Город трудовой доблести", монтаж которой завершен в центре площади Калинина.
"Прошу отнестись пониманием", - прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 21 октября. По словам главы муниципалитета, будет так же перекрыт участок Красного проспекта от улицы Писарева до улицы Кропоткина, но "в мягком режиме, с возможностью проезда". Кроме того, будет остановлено движение транспорта на части площади Калинина, которая примыкает к Красному проспекту. Там пройдет митинг с участием представителей промышленных предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны выпускали оборонную продукцию.
Церемония торжественного открытия стелы намечена на 19.00.
Стела представляет из себя четырехгранный штык высотой 30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео. Ее установили в честь присвоения Новосибирску звания "Город трудовой доблести". Так отмечена работа десятков заводов на благо фронта в 1941-45 годах.
Указ о присвоении почетного звания был подписан президентом Владимиром Путиным 2 июля 2020 года.