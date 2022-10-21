"Прошу отнестись пониманием", - прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 21 октября. По словам главы муниципалитета, будет так же перекрыт участок Красного проспекта от улицы Писарева до улицы Кропоткина, но "в мягком режиме, с возможностью проезда". Кроме того, будет остановлено движение транспорта на части площади Калинина, которая примыкает к Красному проспекту. Там пройдет митинг с участием представителей промышленных предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны выпускали оборонную продукцию.