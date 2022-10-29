В Новосибирске 3 ноября, с 17 до 20 часов, будет ограничено движение транспорта на Красном проспекте и площади Калинина. В связи с этим будут изменена схема движения 15 автобусных маршрутов, 13 маршруток, двух троллейбусных линий и трамвая № 14, сообщили в муниципалитете.