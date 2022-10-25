Около 1 млн потратят на открытие стелы «Новосибирск - город трудовой доблести»

На площади Калинина установят музыкальные колонки, прожекторы и другую технику. Это оборудование муниципальное предприятие закупило почти на 1 млн рублей.
Напомним, звание «город трудовой доблести» Новосибирск получил в 2020 году. Тогда же начали разрабатывать проект стелы – дизайн выбирали власти и горожане путем онлайн голосования.
Долгожданную стелу в честь героев ВОВ, тружеников тыла откроют в Новосибирске 3 ноября. В этот день состоится шествие на Красном проспекте и дороги перекроют для транспорта с 17 до 20 часов.