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Около 1 млн потратят на открытие стелы «Новосибирск - город трудовой доблести»

Сегодня, 11:45
Фото: Телеграмм-канал Анны Терешковой
На открытие стелы «Новосибирск - город трудовой доблести» потратят 984 000 рублей
Торжество по случаю открытия стелы «Новосибирск - город трудовой доблести» обойдется в 984 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

На площади Калинина установят музыкальные колонки, прожекторы и другую технику. Это оборудование муниципальное предприятие закупило почти на 1 млн рублей.

Напомним, звание «город трудовой доблести» Новосибирск получил в 2020 году. Тогда же начали разрабатывать проект стелы – дизайн выбирали власти и горожане путем онлайн голосования.

Долгожданную стелу в честь героев ВОВ, тружеников тыла откроют в Новосибирске 3 ноября. В этот день состоится шествие на Красном проспекте и дороги перекроют для транспорта с 17 до 20 часов.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Стела#Шествие#Праздник#Госзакупки
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