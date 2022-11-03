В домовых чатах новосибирцев агитируют выйти на митинг в честь открытия стелы

Никто не вправе обязать пойти на митинг в устной просьбе, если это не входит в ваши должностные обязанности. А вот попросить от начальства написать письменное объяснение, для чего возникла необходимость выйти на митинг, вы можете. С этим документом реально отстоять свои права через юристов.