В домовых чатах новосибирцев агитируют выйти на митинг в честь открытия стелы

Праздничные мероприятия на площади Калинина в честь открытия стелы начнется в 17:00. К мероприятию привлекли десятки волонтеров, а на торжество потратили почти миллион рублей.
В домовом чате дома №13 по улице Сибиряков-Гвардейцев 3 ноября с утра жильцам разослали приглашение участвовать в шествии. В сообщении указано время, точный маршрут, а также советы по поводу теплой одежды.
«Уважаемые жильцы! Сегодня на площади Калинина в 17-00 часов состоится открытие Стеллы. Будет большой праздник в честь Дня Единства с концертом и шествием. Кто хочет поучаствовать в шествии от Кировского района просим вас собраться в 16-30 возле дома 98 Красного проспекта. Праздничное мероприятие будет до 19-30 - 20-00 часов. Поэтому одеваться необходимо тепло. Всем праздничного настроения», - говорится в сообщении чата.
Отметим, что ул. Сибиряков-Гвардейцев весьма удалена от пл.Калинина. Она находится не просто в другом районе города, а даже на другом берегу реки Обь.
Сегодня новосибирцы ожидают автомобильные пробки вокруг пл.Калинина, в связи с "жестким" перекрытием движения транспорта в целях безопасности.
Эксперты Atas.info в сфере ЖКХ неофициально говорят, что в Новосибирске существует практика, когда управляющие компании получают от городских властей указания - способствовать в явке на общегородские мероприятия жильцов домов «подшефных» территорий.
Стоит отметить, что среди участников подобных мероприятий есть и сотрудники из бюджетных организаций, причем там они не по зову сердца, а по приказу начальства. С юридической точки зрения, граждане вправе собраться мирно на митинг, собрание, шествие, но только дело это – добровольное.
Никто не вправе обязать пойти на митинг в устной просьбе, если это не входит в ваши должностные обязанности. А вот попросить от начальства написать письменное объяснение, для чего возникла необходимость выйти на митинг, вы можете. С этим документом реально отстоять свои права через юристов.