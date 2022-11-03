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Как бюджетнику не ходить на митинг, если начальник требует – комментарий юриста

Сегодня, 01:55
Фото: 1MI
Митинг в честь Дня народного единства
4 ноября 2022 в День народного единства пройдут митинги. Среди участников праздничных мероприятий обычно много бюджетников. Часть из них приходит по зову сердца, другие - по зову начальства. Адвокат из Новосибирска Андрей Подгорный пояснил, как сотруднику бюджетной организации не ходить на митинг.
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Митинг

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование», написано в статье 31 Конституции РФ, из чего следует, что митинг - это добровольное дело.

Трудовой кодекс говорит, что трудовые обязанности закреплены в договоре с работодателем и в должностной инструкции. Если ни в том, ни в другом документе нет обязанности ходить на митинг, можно поинтересоваться у работодателя чем предусмотрена такая должностная обязанность ходить на митинг.

Если настойчивые требования прийти на митинг продолжаются, что делать? Отвечает адвокат Андрей Олегович Подгорный: «Нужно обратиться к работодателю с просьбой сделать письменное разъяснение необходимости идти на митинг. Потому что устное требование - это, по сути, просьба, не влекущая юридических последствий. С письменным требованием идти на митинг уже можно работать в правовом поле».

#Ольга Храмушкина#Общество#Политика#Город#Митинг#Бюджетники#Новосибирская область#Новосибирск#Выходные
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