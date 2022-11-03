Трудовой кодекс говорит, что трудовые обязанности закреплены в договоре с работодателем и в должностной инструкции. Если ни в том, ни в другом документе нет обязанности ходить на митинг, можно поинтересоваться у работодателя чем предусмотрена такая должностная обязанность ходить на митинг.