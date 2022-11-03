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3 ноября на пл. Калинина выставят турникеты, грузовики, блоки – в чем причина

Сегодня, 01:44
Фото: atas.info
Стелу откроют уже сегодня

Названа схема перекрытия дорог в Новосибирске из-за открытия новой стелы

В четверг, 3 ноября на площади Калинина в Новосибирске торжественно откроют стелу «Город трудовой доблести». Из-за мероприятия в городе начнет действовать ограничение движения по некоторым улицам, подробности рассказали в мэрии.

Мягкое перекрытие дорог начнется с 16:00 в Калининском районе. Жесткое перекрытие дорог стартует с 17:00 до 20:00. Полный список всех дорожных изменений на площади Калинина – в материале.

Помимо стандартного перекрытия движения машин, установят противотаранные устройства, бетонные блоки и турникеты. Ограничения начнут действовать и на парковку авто с 7.30 до 20.00:  

  • на участке площади им. Калинина от пересечения ул. Дуси Ковальчук у дома № 157 по Красному проспекту до пересечения с ул. Дуси Ковальчук у дома № 188 по Красному проспекту;
  • по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Кропоткина. Исключение -  автобусы, доставляющих участников мероприятия;
  • по Красному проспекту на участке от ул. Кропоткина до площади им. Калинина. 

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"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
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Напомним, что LED-экраны уже зажглись на новой стеле в Новосибирске. Там транслируют архивные кадры с трудовыми успехами новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Стела#Сегодня
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"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
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