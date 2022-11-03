Мягкое перекрытие дорог начнется с 16:00 в Калининском районе. Жесткое перекрытие дорог стартует с 17:00 до 20:00. Полный список всех дорожных изменений на площади Калинина – в материале.
Помимо стандартного перекрытия движения машин, установят противотаранные устройства, бетонные блоки и турникеты. Ограничения начнут действовать и на парковку авто с 7.30 до 20.00:
Эксперты художественного совета Новосибирска скептически отзываются о масштабной стеле: "Достойна райцентра". Может им изменяет художественный вкус?
Напомним, что LED-экраны уже зажглись на новой стеле в Новосибирске. Там транслируют архивные кадры с трудовыми успехами новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время.