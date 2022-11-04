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10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября

Сегодня, 02:48
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
В темное время суток подсветка стелы добавит яркости на площади Калинина
Накануне праздника - Дня народного единства 2022 - в Новосибирске была открыта памятная стела в честь присвоения сибирскому мегаполису звания «Город трудовой доблести». Церемония открытия на площади Калинина началась в 19.00 – в темное время суток.
Торжественное открытие стелы
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

В митинге в честь открытия стелы приняли участие тысячи горожан. Курсанты военных училищ и молодежь. Было сказано много торжественных слов. Митинг начался, когда в Новосибирске был уже вечер – после окончания предпраздничного рабочего дня.

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Поэтому подсветка стелы произвела большое впечатление на собравшихся.

Тысячи новосибирцев пришли на площадь Калинина
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

В церемонии открытия приняли участие Губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

Губернатор Андрей Травников
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Новосибирску еще два года назад – в 2020-м, указом Президента РФ Владимира Путина. Так отмечен вклад жителей сибирского города в Победу в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Вечерний массовый митинг – необычное событие для Новосибирска. В час пик было перекрыто движение транспорта вокруг площади Калинина – одного из самых оживленных перекрестков в правобережье Новосибирска. Это вызвало автомобильные пробки и критические высказывания части горожан.

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Зампредседателя Российского военно-исторического общества, Николай Овсиенко зачитал новосибирцам обращение Помощника Президента РФ Владимира Мединского во время открытия стелы. 

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Ранее несколько архитекторов критически оценили художественные достоинства памятной стелы.  

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

«Это классическое решение, таких стел в виде штыка с окружающим внизу барельефом было сделано в свое время очень много. Единственно, что она модернизирована этим экраном, приведена к современности», - считает, например, известный новосибирский архитектор Игорь Поповский.

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Однако, в темное время суток подсветка стелы заметно изменит облик площади Калинина и добавит яркости этому отрезку Красного проспекта.

"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
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