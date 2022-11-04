10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября

В митинге в честь открытия стелы приняли участие тысячи горожан. Курсанты военных училищ и молодежь. Было сказано много торжественных слов. Митинг начался, когда в Новосибирске был уже вечер – после окончания предпраздничного рабочего дня.
Поэтому подсветка стелы произвела большое впечатление на собравшихся.
В церемонии открытия приняли участие Губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Новосибирску еще два года назад – в 2020-м, указом Президента РФ Владимира Путина. Так отмечен вклад жителей сибирского города в Победу в Великой Отечественной войне.
Вечерний массовый митинг – необычное событие для Новосибирска. В час пик было перекрыто движение транспорта вокруг площади Калинина – одного из самых оживленных перекрестков в правобережье Новосибирска. Это вызвало автомобильные пробки и критические высказывания части горожан.
Зампредседателя Российского военно-исторического общества, Николай Овсиенко зачитал новосибирцам обращение Помощника Президента РФ Владимира Мединского во время открытия стелы.
«Это классическое решение, таких стел в виде штыка с окружающим внизу барельефом было сделано в свое время очень много. Единственно, что она модернизирована этим экраном, приведена к современности», - считает, например, известный новосибирский архитектор Игорь Поповский.
Однако, в темное время суток подсветка стелы заметно изменит облик площади Калинина и добавит яркости этому отрезку Красного проспекта.