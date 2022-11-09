В Новосибирске может появиться еще одна стела

Канал публикует фрагмент документа, связанного с завтрашним заседанием новосибирской комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков.
Согласно документу, среди прочих запланирован вопрос “О резервировании земель по ул. Станиславского в Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска” “с целью установки стелы”.
Ранее на пл. Калинина открыли стелу "Новосибирск - город трудовой доблести". Торжественный митинг прошел вечером в четверг, 3 ноября, из-за чего на правом берегу Оби образовались огромные пробки.
Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.
Как выяснил Atas.info, власти Новосибирска активно зазывали горожан на сегодняшний митинг, в том числе в домовых чатах через управляющие компании.