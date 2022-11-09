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В Новосибирске может появиться еще одна стела

Сегодня, 07:34
Фото: Мэрия Новосибирска
Стела на пл. Калинина

Мэрия Новосибирска обсудит установку стелы на пл. Станиславского

В четверг, 9 ноября, в администрации Новосибирска состоится обсуждение установки стелы на пл. Станиславского, сообщает Telegram-канал “Комфортная среда”.

Канал публикует фрагмент документа, связанного с завтрашним заседанием новосибирской комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков.

Согласно документу, среди прочих запланирован вопрос “О резервировании земель по ул. Станиславского в Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска” “с целью установки стелы”.

Ранее на пл. Калинина открыли стелу "Новосибирск - город трудовой доблести". Торжественный митинг прошел вечером в четверг, 3 ноября, из-за чего на правом берегу Оби образовались огромные пробки.

Ранее новосибирские архитекторы неоднозначно оценили стелу. Памятник раскритиковали за рекламный вид, дешевое оформление и отсутствие масштаба.

Как выяснил Atas.info, власти Новосибирска активно зазывали горожан на сегодняшний митинг, в том числе в домовых чатах через управляющие компании.

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