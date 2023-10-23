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Установка

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Октябрь 2023
Когда установят главную елку в Новосибирске? Это сделают сильно раньше обычного
В Новосибирске планируется установить новогоднюю ель на площади Ленина в первой декаде декабря.
23 октября 2023, 05:33
Январь 2023
В кассах на станции метро «Спортивная» поставили бронированные стекла
В новой станции новосибирского метро будут установленны современные стеклопакеты, способные выдержать выстрел из винтовки.
18 января 2023, 07:20
Декабрь 2022
Две пешеходные эстакады установят в Новосибирске на Большой улице
Переходы закрытого типа с остеклением из прозрачных антивандальных материалов, оснащенные платформами подъема для людей с ограниченными возможностями и видеонаблюдением, появятся на Большой улице
9 декабря 2022, 14:58
Ноябрь 2022
Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте
В первой половине ноября в новосибирской мэрии обсуждали установку в центре города арт-объекта “Архитектура”. Все представители общественности выступили против огромного бронзового лица.
19 ноября 2022, 13:12
В Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку
Рабочие устанавливают елку рядом со сценой в новосибирском Центральном парке, сообщает НГС со ссылкой на читателя.
14 ноября 2022, 11:13
В Новосибирской области установят спортплощадки ГТО
Работы будут проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в национальную программу «Демография».
11 ноября 2022, 15:49
В Новосибирске может появиться еще одна стела
В четверг, 9 ноября, в администрации Новосибирска состоится обсуждение установки стелы на пл. Станиславского, сообщает Telegram-канал “Комфортная среда”.
9 ноября 2022, 07:34

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