Две пешеходные эстакады установят в Новосибирске на Большой улице

Переходы закрытого типа с остеклением из прозрачных антивандальных материалов, оснащенные платформами подъема для людей с ограниченными возможностями и видеонаблюдением, появятся на Большой улице