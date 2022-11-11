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В Новосибирской области установят спортплощадки ГТО

Сегодня, 15:49
Фото: flickr
Спортплощадка

Спортивные площадки ГТО появятся в четырех районах НСО

Работы будут проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который входит в национальную программу «Демография».

Спортивные площадки будут оборудованы тренажерами для разных групп мышц, скамейками для отжиманий, перекладинами, турниками, брусьями и другим инвентарем. Также на низ разместят стенды, где будут представлена исчерпывающая информация о нормах ГТО.

Как отметил министр физической культуры и спорта правительства Новосибирской области Сергей Ахапов, теперь у еще большего числа жителей появится возможность хорошо подготовится к сдаче нормативов ГТО.

Региональные власти только в этом году провели семь фестивалей ГТО, которые собрали более 30 тыс. участников. Новосибирцы успешно представляли регион на областных и всероссийских соревнованиях, неоднократно занимали призовые места.

Ранее благодаря проекту малые площадки ГТО появились в Карасукском, Кыштовском, Новосибирском и Черепановском  районах и в самом Новосибирске.

До этого закрытие новосибирского скейт-парк возле оперного театра по требованию ОНФ вызвало бурю негодования.

“Мы за его развитие!” В соцсетях возмутились закрытием скейт-парка в Новосибирске
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#Общество#Город#Новосибирская область#Спортплощадки#ГТО#Установка
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