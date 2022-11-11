В Новосибирской области установят спортплощадки ГТО

Спортивные площадки будут оборудованы тренажерами для разных групп мышц, скамейками для отжиманий, перекладинами, турниками, брусьями и другим инвентарем. Также на низ разместят стенды, где будут представлена исчерпывающая информация о нормах ГТО.
Как отметил министр физической культуры и спорта правительства Новосибирской области Сергей Ахапов, теперь у еще большего числа жителей появится возможность хорошо подготовится к сдаче нормативов ГТО.
Региональные власти только в этом году провели семь фестивалей ГТО, которые собрали более 30 тыс. участников. Новосибирцы успешно представляли регион на областных и всероссийских соревнованиях, неоднократно занимали призовые места.
Ранее благодаря проекту малые площадки ГТО появились в Карасукском, Кыштовском, Новосибирском и Черепановском районах и в самом Новосибирске.
До этого закрытие новосибирского скейт-парк возле оперного театра по требованию ОНФ вызвало бурю негодования.