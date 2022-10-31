atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

“Мы за его развитие!” В соцсетях возмутились закрытием скейт-парка в Новосибирске

Сегодня, 12:59
Фото: 1MI
скейтпарк скейтборд скейтер
Закрытие новосибирского скейт-парк возле оперного театра по требованию ОНФ вызвало бурю неудовольствия.

Бурная дискуссия развернулась в комментариях к посту в VK-сообществе "Народный Фронт | Новосибирская область". Неравнодушные горожане бросились отстаивать интересы молодежи, в то время как представители ОНФ оправдывались, что закрывать площадку не собираются.  

Представители фронта заявили, что местные власти не развивают экстримальный спорт и не заботятся о безопасности детей. А закрытие площадки - лишь временная мера. 

"Власть сказала: мы ответственность не несем, делать ничего не хотим, потому закроем. А мы-то их принуждаем к действиям в защиту ребят", - писали активисты. 

Завсегдатаи парка и люди знакомые с уличными видами спорта аргументированно объясняли, зачем нужен тот или иной элемент, раскритикованный экспертом ОНФ Светланой Калининой и доказывали соответствие площадки стандартам безопасности. 

“Скейт парк — это изначально не детская песочница... Категорически нельзя подходить с дилетантским взглядом и пытаться уничтожить парк, который построен самими скейтерами. Кстати, этот парк на самом деле относительно безопасный для скейтеров, так как он малоамплитудный... Ау, народный фронт, надо строить скейтпарки”, - призывал один из комментаторов 

Многие люди в комментариях настаивали на важности спортивного объекта для новосибирской молодежи.  

"Мой ребенок тоже там катает летом и это лучше, чем он искал бы закладки наркотиков, сидел в подъездах или торговых центрах", - отметила мать одного из скейтеров. 

Напомним, что 28 октября представители Общероссийского Народного Фронта посетили площадку, обустроенную новосибирскими экстремалами, и раскритиковали ее за недостаточную безопасность. По словам главного эксперта по ЖКХ от Народного фронта Светланы Калининой, в скейтпарке много мест, где могут "остаться мозги детей". Местные власти прислушались к ее мнению и оцепили участок сигнальными лентами.

 

Читайте также:
Названы объекты и скверы, которые благоустроят и откроют в Новосибирске до 2024 годаНовый скейт-парк открыли в Заельцовском парке НовосибирскаПарк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями
#Новосибирск#ОНФ#Народный фронт#Скейтпарк#Закрытие#Общество#Город#Спорт
Подпишитесь
Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
Сегодня, 08:48
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Сегодня, 09:45
Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн
Вчера, 18:38
Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
Вчера, 11:27
Картины Зураба Церетели покажут новосибирцам в Художественном музее в ноябре-2022
Сегодня, 13:40
Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области
Сегодня, 08:19