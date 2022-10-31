“Мы за его развитие!” В соцсетях возмутились закрытием скейт-парка в Новосибирске

Бурная дискуссия развернулась в комментариях к посту в VK-сообществе "Народный Фронт | Новосибирская область". Неравнодушные горожане бросились отстаивать интересы молодежи, в то время как представители ОНФ оправдывались, что закрывать площадку не собираются.
Представители фронта заявили, что местные власти не развивают экстримальный спорт и не заботятся о безопасности детей. А закрытие площадки - лишь временная мера.
"Власть сказала: мы ответственность не несем, делать ничего не хотим, потому закроем. А мы-то их принуждаем к действиям в защиту ребят", - писали активисты.
Завсегдатаи парка и люди знакомые с уличными видами спорта аргументированно объясняли, зачем нужен тот или иной элемент, раскритикованный экспертом ОНФ Светланой Калининой и доказывали соответствие площадки стандартам безопасности.
“Скейт парк — это изначально не детская песочница... Категорически нельзя подходить с дилетантским взглядом и пытаться уничтожить парк, который построен самими скейтерами. Кстати, этот парк на самом деле относительно безопасный для скейтеров, так как он малоамплитудный... Ау, народный фронт, надо строить скейтпарки”, - призывал один из комментаторов
Многие люди в комментариях настаивали на важности спортивного объекта для новосибирской молодежи.
"Мой ребенок тоже там катает летом и это лучше, чем он искал бы закладки наркотиков, сидел в подъездах или торговых центрах", - отметила мать одного из скейтеров.
Напомним, что 28 октября представители Общероссийского Народного Фронта посетили площадку, обустроенную новосибирскими экстремалами, и раскритиковали ее за недостаточную безопасность. По словам главного эксперта по ЖКХ от Народного фронта Светланы Калининой, в скейтпарке много мест, где могут "остаться мозги детей". Местные власти прислушались к ее мнению и оцепили участок сигнальными лентами.