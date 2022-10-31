“Мы за его развитие!” В соцсетях возмутились закрытием скейт-парка в Новосибирске

“Скейт парк — это изначально не детская песочница... Категорически нельзя подходить с дилетантским взглядом и пытаться уничтожить парк, который построен самими скейтерами. Кстати, этот парк на самом деле относительно безопасный для скейтеров, так как он малоамплитудный... Ау, народный фронт, надо строить скейтпарки”, - призывал один из комментаторов