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Парк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI
Ёлка, новый год, украшения
Рабочие приступили к украшению парка, прилегающего к новому ледовому дворцу спорта “Новосибирск-арена” к Новому году, заказчиком выступает новосибирская мэрия

В парке уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег - #НСК2023. 

В администрации города обещают на этом не останавливаться. В планах муниципалитета залить возле ЛДС каток и возвести композицию "в виде северного сияния". Без елки Новосибирск тоже не останется, ее установят рядом с хештэгом. 

Заммэра Анна Терешкова рассказала и о других площадках, которые будут украшены к Новому году. Так, в преддверии праздника преобразятся Первомайский и Театральный скверы, а также Михайловская набережная. Эти места должны стать главными точками притяжения новосибирцев и гостей города, подчеркнула Терешкова. 

Ранее перед ледовым дворцом спорта "Сибирь" произошло ДТП с участием трех автомобилей.

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