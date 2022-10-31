Парк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями

Заммэра Анна Терешкова рассказала и о других площадках, которые будут украшены к Новому году. Так, в преддверии праздника преобразятся Первомайский и Театральный скверы, а также Михайловская набережная. Эти места должны стать главными точками притяжения новосибирцев и гостей города, подчеркнула Терешкова.