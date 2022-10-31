Парк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями

В парке уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег - #НСК2023.
В администрации города обещают на этом не останавливаться. В планах муниципалитета залить возле ЛДС каток и возвести композицию "в виде северного сияния". Без елки Новосибирск тоже не останется, ее установят рядом с хештэгом.
Заммэра Анна Терешкова рассказала и о других площадках, которые будут украшены к Новому году. Так, в преддверии праздника преобразятся Первомайский и Театральный скверы, а также Михайловская набережная. Эти места должны стать главными точками притяжения новосибирцев и гостей города, подчеркнула Терешкова.
Ранее перед ледовым дворцом спорта "Сибирь" произошло ДТП с участием трех автомобилей.