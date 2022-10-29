Закрыть все скейт-площадки в Новосибирске требует ОНФ: "Здесь будут мозги!"

"У нас была договоренность, они (скейтеры - прим. ред.) делают себе площадку за в сквере за оперным театром и уходят от памятника Ленину. Они делали эту площадку так, как им было нужно. Теперь нам поставили условие – сертифицировать площадку или закрывать. Сертифицировать ее невозможно", - объясняет вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.