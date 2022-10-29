Закрыть все скейт-площадки в Новосибирске требует ОНФ: "Здесь будут мозги!"

В пятницу, 28 октября, Калинина проинспектировала три новосибирские площадки для скейтеров – в Затулинском дисперсном парке, в сквере за оперным театром и в Заельцовском парке. Все объекты она посчитала небезопасными и подлежащими немедленному закрытию. В том числе и только что открытую площадку, которую построила Федерация скейтбординга Новосибирской области по договоренности с городскими властями.
"Незакругленные рельсы, острые углы, столбы посреди рамп. Пойдемте, я вам покажу, где мозги детей у вас будут!" - возмущается активистка на видео, опубликованном в ВК-группе областного "Народного фронта".
По словам представителя мэрии Анны Терешковой, проект был разработан до изменения нормативов. Администрация города пошла навстречу молодежи города и разрешила строительство объекта, где занимались 120-150 юных скейтеров.
В 2020 году на площадке за оперным театром прошли городские соревнования новосибирских спортсменов. Однако и это сооружение вчера назвали опасным.
"У нас была договоренность, они (скейтеры - прим. ред.) делают себе площадку за в сквере за оперным театром и уходят от памятника Ленину. Они делали эту площадку так, как им было нужно. Теперь нам поставили условие – сертифицировать площадку или закрывать. Сертифицировать ее невозможно", - объясняет вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
По ее словам, исправить нарушения не получится, потому что площадку возвели без проекта и на подгонку под нормативы, потребуются миллионы рублей.
Ранее сибирячка Марина Капустинская подала в суд на депутата новосибирского горсовета Игоря Атякшева из-за плохо обустроенного скейт-парка.