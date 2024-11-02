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Народный фронт

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2024
Новосибирцы требуют призвать к ответственности власти за баннер без новых регионов
Жителей Новосибирска возмутил размещенный на здании районной администрации баннер ко Дню народного единства. На нем горожане не заметили новых регионов России и Крыма.
2 ноября, 10:42
Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына
Житель Новосибирской области решил претендовать на выплаты за погибшего на СВО сына, подробности рассказали в Народном фронте.
27 августа, 12:42
2023
В честь Дня рождения Путина в Новосибирске пройдет автопробег 7 октября
Автопробег пройдет в Новосибирске по инициации Народного фронта. Он будет посвящен 71-летию Владимира Путина.
7 октября 2023, 03:39
2022
"Сказочная" Toyota требуется искитимским чиновникам
Активисты Народного фронта НСО пытаются выяснить, почему искитимские чиновники хотят купить автомобиль за 6 миллионов рублей для детского лагеря «Лесная сказка».
8 декабря 2022, 11:22
“Мы за его развитие!” В соцсетях возмутились закрытием скейт-парка в Новосибирске
Закрытие новосибирского скейт-парк возле оперного театра по требованию ОНФ вызвало бурю неудовольствия.
31 октября 2022, 12:59
Закрыть все скейт-площадки в Новосибирске требует ОНФ: "Здесь будут мозги!"
Координатор новосибирского отделения "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Светлана Калинина назвала скейт-парки столицы Сибири экстремальными даже для профессионалов.
29 октября 2022, 08:58

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