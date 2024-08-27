Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
К общественникам обратилась мать погибшего бойца в зоне проведения спецоперации. Он погиб весной текущего года. Незадолго до гибели он приезжал в родной край, в Коченевский район, на время отпуска и хотел увидеть родного отца, с которым он давно не живет.
Родитель не интересовался сыном и не желал общаться. К тому же, он задолжал по алиментам почти полмиллиона рублей и отдавать деньги не собирался. После трагедии, мать обратилась за положенными выплатами. Там она выяснила, что ее бывший муж тоже претендует на деньги.
Народный фронт помог составить женщине заявление о признании отца молодого парня недостойным наследником, чтобы тот не мог претендовать ни на какие средства. Это дело суд еще не рассмотрел.
Недавно из украинского плена вернули трех новосибирцев — всем им оказывается помощь.