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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Горе-родитель хотел денег

Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына

27 августа 2024, 12:42
Фото: 1MI
Горе-родитель хотел денег
Житель Новосибирской области решил претендовать на выплаты за погибшего на СВО сына, подробности рассказали в Народном фронте.

К общественникам обратилась мать погибшего бойца в зоне проведения спецоперации. Он погиб весной текущего года. Незадолго до гибели он приезжал в родной край, в Коченевский район, на время отпуска и хотел увидеть родного отца, с которым он давно не живет.

Родитель не интересовался сыном и не желал общаться. К тому же, он задолжал по алиментам почти полмиллиона рублей и отдавать деньги не собирался. После трагедии, мать обратилась за положенными выплатами. Там она выяснила, что ее бывший муж тоже претендует на деньги.

Народный фронт помог составить женщине заявление о признании отца молодого парня недостойным наследником, чтобы тот не мог претендовать ни на какие средства. Это дело суд еще не рассмотрел.

Недавно из украинского плена вернули трех новосибирцев — всем им оказывается помощь.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алименты#Гибель#СВО#Народный фронт
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