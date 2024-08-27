Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына

Родитель не интересовался сыном и не желал общаться. К тому же, он задолжал по алиментам почти полмиллиона рублей и отдавать деньги не собирался. После трагедии, мать обратилась за положенными выплатами. Там она выяснила, что ее бывший муж тоже претендует на деньги.