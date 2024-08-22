Мать двоих детей из Новосибирской области планирует уехать на СВО

Напомним, ранее вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о повышении выплат тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ с 1 августа. Разово теперь будут выплачивать 400 тысяч рублей. Новое правило будет действовать до конца 2024 года.