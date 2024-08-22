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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

У Елены остаются два ребенка

Мать двоих детей из Новосибирской области планирует уехать на СВО

22 августа 2024, 12:19
Фото: соцсети девушки
У Елены остаются два ребенка
Жительница Новосибирской области, работая медсестрой, приняла решение уехать в зону проведения спецоперации. Дома у нее останутся два ребенка.

Жительница села Криводановка Елена Бочагова рассказала о своём решении отправиться в зону боевых действий, сообщает АиФ-Новосибирск.

Девушка работает отделении гнойной хирургии. В своей работе ей не раз приходилось лечить пациентов-военных, что подтолкнуло её на мысль о необходимости оказывать помощь на передовой.

«Объявила это я своим родственникам, когда уже твердо приняла. Они меня поддержали, но некоторые друзья от меня отвернулись, не разделили со мной мое мнение из-за детей. Я говорю, что детей не бросаю, а оставляю самым близким: своим папе, маме», — рассказала сибирячка.

Сейчас Елена собирает информацию о работе медсестёр в зоне боевых действий и успокаивает детей. Она говорит, что хочет, чтобы семья ей гордилась.

Напомним, ранее вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о повышении выплат тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ с 1 августа. Разово теперь будут выплачивать 400 тысяч рублей. Новое правило будет действовать до конца 2024 года.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#СВО#Медсестра
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