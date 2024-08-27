Мусорки поставили под муралом погибшего героя СВО

Спустя два года на месте появились мусорные баки и киоски, что очень возмутило новосибирцев. По мнению горожан, «память превратили в помойку», причем с крысами. Сибиряки негодуют, ведь никто из родных не хотел бы видеть лицо своего близкого у мусорки, пишет «Прецедент».