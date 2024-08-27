Мусорки поставили под муралом погибшего героя СВО

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Published Сегодня, 05:48
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Мурал в честь героя создан на улице Большевистской в Октябрьском районе. Портрет Ивана Романова разместили на фасаде жилого дома. Герой погиб в зоне проведения СВО.
Спустя два года на месте появились мусорные баки и киоски, что очень возмутило новосибирцев. По мнению горожан, «память превратили в помойку», причем с крысами. Сибиряки негодуют, ведь никто из родных не хотел бы видеть лицо своего близкого у мусорки, пишет «Прецедент».
В администрации района сообщили, что данный факт действительно существует. Вскоре и мусорку и киоски уберут с этого места, а территорию благоустроят.
Трех военнослужащих из Новосибирской области вернули из украинского плена. Сейчас им оказывают помощь.