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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

Военный погиб в 2022 году

Мусорки поставили под муралом погибшего героя СВО

27 августа 2024, 05:48
Фото: правительство НСО
Военный погиб в 2022 году

Мусорки поставили под муралом погибшего героя СВО в Новосибирске

В Новосибирске память погибшего героя оскорбляют мусорками и киосками с фруктами, сообщили неравнодушные жители.

Мурал в честь героя создан на улице Большевистской в Октябрьском районе. Портрет Ивана Романова разместили на фасаде жилого дома. Герой погиб в зоне проведения СВО.

Спустя два года на месте появились мусорные баки и киоски, что очень возмутило новосибирцев. По мнению горожан, «память превратили в помойку», причем с крысами. Сибиряки негодуют, ведь никто из родных не хотел бы видеть лицо своего близкого у мусорки, пишет «Прецедент».

В администрации района сообщили, что данный факт действительно существует. Вскоре и мусорку и киоски уберут с этого места, а территорию благоустроят.

Трех военнослужащих из Новосибирской области вернули из украинского плена. Сейчас им оказывают помощь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Память#Мусор#Граффити#Мурал
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