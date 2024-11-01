atas.info
ГлавноеВсе новости

Мусор

Выбрать дату
Ноябрь
Новосибирский министр ЖКХ получил предостережение из-за мусора
Прокуратура наказала виновных в невывозе мусора на территории Новосибирской области, о чем сообщила прокуратура.
1 ноября, 04:39
Октябрь
Самый грязный район назвали в Новосибирске — где мусора больше всего
В Новосибирске подвели итоги субботника и назвали самый грязный район, о чем информирует мэрия.
21 октября, 03:35
Морфологический разбор мусора: как Новосибирск учится сортировать отходы
Морфология мусора в 45 новых контейнерах для раздельного сбора отходов позволила ответить на вопрос: готовы ли новосибирцы сортировать содержимое мусорных ведер, сообщает МУП «САХ».
18 октября, 04:47
Свалку в Новосибирске ликвидировали только после проверки прокуратуры
В Заельцовском районе Новосибирска была обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов на улице Стасова, 4. Вывезли мусор только после вмешательства прокуратуры.
17 октября, 01:56
Прокуратура призвала МУП «САХ» навести порядок с вывозом мусора в Новосибирске
14 октября, 11:14
МУП «САХ» наращивает объемы вывоза отходов в Новосибирске
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в августе вывез с территории города на 35 тысяч кубометров отходов больше, чем в июне, сообщил директор компании.
9 октября, 10:53
Чиновники выйдут из кабинетов с мешками — к чему готовиться жителям города
Мусор, собранный горожанами, на муниципальных полигонах будут принимать бесплатно, сообщили в мэрии.
8 октября, 07:17
В Новосибирске установили 45 новых контейнеров для раздельного сбора отходов
В Новосибирске продолжается активная работа по улучшению системы раздельного сбора отходов. В городе появилось 45 новых сапфировых контейнеров для сортировки мусора. Регоператор МУП «САХ» уже закупил и распределил баки по восьми районам города.
4 октября, 08:59
Сентябрь
МУП «САХ» против Чистомэна — мусорная дуэль в Новосибирске
27 сентября, 10:49
Более сотни мешков мусора собрали новосибирцы на берегу Оби
23 сентября, 10:19
Август
Мусорки поставили под муралом погибшего героя СВО
27 августа, 05:48
Мороженое в обмен на крышечки и батарейки подарят новосибирцам — куда приходить
Крышечки могут обменять новосибирцы на десерт, подробнее рассказали в МУП «САХ».
14 августа, 05:38
За ущерб в 200 млн осудят директора бумажного завода в Новосибирской области
За экологическое преступление будут судить директора завода, подробности дали в Следкоме.
5 августа, 02:16
Карта. Пляжи Новосибирска: где искупаться в жаркие выходные
2 августа, 05:21
Июль
Умные урны с интернетом и бонусами создадут в Новосибирске
Умные урны придумали ученые из новосибирского университета, подробнее о проекте рассказала автор идеи Виктория Заковряшина.
24 июля, 03:43
В мусоре из-за автохамов утопает памятник природы под Новосибирском
Памятник завалили мусором любители отдохнуть в Новосибирской области, о чем рассказали очевидцы.
19 июля, 03:45
Отдыхающие загадили берега Обского моря в Новосибирске
17 июля, 13:30
Кишечная инфекция и грязная вода: реальность курортного отдыха на Черном море
Туристы жалуются на переполненные пляжи с дорогими шезлонгами, грязную воду и мусор на берегу Черного моря. Отзывы посетителей об отдыхе в Краснодарском крае, в материале Atas.info.
9 июля, 07:52
Июнь
Со свалками мигрантов борются жители Холокского микрорайона в Новосибирске
Несколько лет новосибирцы, проживающие в Хилокском микрорайоне, ведут борьбу со свалками, которые создают мигранты, о чем сообщили горожане в соцсетях.
30 июня, 06:49
Новосибирцы жалуются на ужасную вонь от тлеющей свалки у Хилокского рынка
На отвратительный запах тлеющих отходов люди жалуются в социальных сетях.
29 июня, 11:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика