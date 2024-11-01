МУП «САХ» наращивает объемы вывоза отходов в Новосибирске

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в августе вывез с территории города на 35 тысяч кубометров отходов больше, чем в июне, сообщил директор компании.