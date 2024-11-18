Сотни ворон с помойки атаковали центр Новосибирска

Posted 18 ноября, 07:29
Published 18 ноября, 07:29
Modified 18 ноября, 07:32
Updated 18 ноября, 07:32
Птиц наблюдают в районе улицы Чаплыгина у дома №48. Сотни ворон сидят на деревьях и каркают. Там они ночуют после дневных работ на помойках.
Горожане не рады такому соседству, так как эти пернатые являются переносчиками разных микробов. Как отметил орнитолог Алексей Яновский, такие опасения не беспочвенные.
Птицы действительно кормятся на свалках, а после гадят на дома, автомобили, ломают деревья и спят на крышах и в парках, при этом постоянно издавая шум, пишет VN.ru.
Тем временем в Новосибирском зоопарке настоящая зима: животные радуются снегу и позируют на камеру.