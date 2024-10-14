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Птицы

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Октябрь
Нашествие ворон ожидается в Новосибирске в ближайшие дни
В середине октября в Новосибирске ожидается массовый прилет ворон, среди которых будет и необычная гибридная разновидность — «чумазые», рассказл орнитолог Алексей Яновский.
14 октября, 00:49
Август
Африканских птиц марабу привезли в Новосибирский зоопарк
В зоопарке Новосибирска новые жители: птицы марабу, видео которых показали в зверинце.
21 августа, 07:51
Коршунов приручила семья из Новосибирска, подкармливая их мясом на балконе
Диких коршунов начали подкармливать новосибирцы, живущие в многоквартирном доме, о чем рассказала семья-инициатор.
13 августа, 02:48
Самую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
О самой красивой птице рассказал Новосибирский зоопарк, показав милое видео.
9 августа, 05:02
Пара белых лебедей поселилась на озере под Новосибирском — разглядываем красавцев
На пруду в поселке Кольцово теперь есть белые лебеди, их зовут Кай и Герда, рассказали в пресс-службе парка.
6 августа, 07:30
Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска
2 августа, 05:36
Июль
У белоголового орлана из Новосибирского зоопарка родился единственный птенец
В Новосибирском зоопарке произошло знаменательное событие: у белоголового орлана родился первый птенец, о чем рассказал зверинец.
31 июля, 05:55
Июнь
Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области
В Сибири обнаружен новый вид мух, способных переносить на себе опасные инфекции и вшей, следует из сообщения Академии наук России.
3 июня, 04:39
Май
Чупакабра? Таинственный зверь загрыз страуса и павлина в Новосибирской области
Зверь в Здвинском районе Новосибирской области загрыз птиц у местной жительницы, о чем горестно сообщила хозяйка.
31 мая, 07:40
Певчие птички на месяц заблокировали автомобиль новосибирца
В апреле в автомобиле новосибирца поселилась птичка: в мае на свет появилось ее потомство, о чем радостно рассказал сибиряк в соцсетях.
31 мая, 07:33
Соблюдающую ПДД маму-утку с детишками сняли на видео в Новосибирске
31 мая, 03:55
Апрель
Породистого голубя с необычными метками нашли в Новосибирске
В Новосибирске найден породистый голубь: в настоящий момент он находится у жительницы, которая ищет его владельца.
29 апреля, 08:48
Утки вернулись с зимовки на пруд в Академгородке — смотрим умилительные фото
23 апреля, 10:26
Март
Видео. В Новосибирском зоопарке вывели в большой мир пингвиненка Гумбольдта
В новосибирском зоопарке имени Шило к пингвинам Гумбольдта подселили нового жильца. Малыша два месяца выкармливали искусственно.
28 марта, 08:43
В Новосибирском зоопарке фламинго впервые вышли на улицу после зимы — видео
Птиц постепенно готовили к выходу на открытый воздух, но, вопреки опасениям, они стремились на улицу и теперь наслаждаются наступающей весной.
27 марта, 06:19
Февраль
Необычную птицу заметили в Новосибирске. Рассматриваем редкого гостя
Птицы этого подвида нехарактерны для Новосибирской области. Они обитают в лесной и гористой местности, восточнее региона и в Республике Алтай.
26 февраля, 10:52
Январь
В Новосибирске активничают щеглы
В Новосибирске заметили первых щеглов. Появление этих птиц свидетельствует о приближении весны.
31 января, 13:43
Брошенного фламинго спасли в Новосибирской области — его поселили в зоопарке
Розовый фламинго был найден на территории Новосибирской области: его спасли и поместили в зоопарк.
24 января, 03:38
Декабрь 2023
Новосибирский зоопарк пересчитает всех животных с рыбами и птицами
24 декабря 2023, 07:40
Раненую утку с перебитым крылом спасают в Новосибирске
В Новосибирске спасают раненую утку, которая не может летать из-за поврежденного крыла.
17 декабря 2023, 06:40

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