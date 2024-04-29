Породистого голубя с необычными метками нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Необычного голубя подобрали возле ж/д вокзала в Новосибирске У него имеется бело-коричневый окрас перьев с нетипичными метками, что отличает его от других сородичей. Птица ручная и имеет породу.
Информацию опубликовали в ВК-группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные». Интересно, что у голубя есть цветная метка на крыле. Его нашли испуганным и голодным.
Неравнодушные жители ищут владельцев птицы, которые могли ее потерять. В настоящий момент голубь живет у жительницы Новосибирска. Его передадут хозяевам только в случае узнавания примет.