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Голубя нашли на улице

Породистого голубя с необычными метками нашли в Новосибирске

29 апреля 2024, 08:48
Фото: 1MI
Голубя нашли на улице
В Новосибирске найден породистый голубь: в настоящий момент он находится у жительницы, которая ищет его владельца.

Необычного голубя подобрали возле ж/д вокзала в Новосибирске У него имеется бело-коричневый окрас перьев с нетипичными метками, что отличает его от других сородичей. Птица ручная и имеет породу.

Информацию опубликовали в ВК-группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные». Интересно, что у голубя есть цветная метка на крыле. Его нашли испуганным и голодным.

Неравнодушные жители ищут владельцев птицы, которые могли ее потерять. В настоящий момент голубь живет у жительницы Новосибирска. Его передадут хозяевам только в случае узнавания примет.

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