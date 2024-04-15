Самолет рейса Новосибирск-Сочи столкнулся с птицей в Толмачево

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку авиаинцидента в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск-Сочи, во время взлета столкнулся с птицей. Пернатая врезалась в лобовое стекло кабины пилотов, однако видимых повреждений в результате столкновения не возникло. Командир воздушного судна принял решение продолжать полет по первоначальному плану.



Подобные инциденты далеко не всегда заканчиваются благополучно. Столкновение воздушного судна с птицами в авиации считается опасным событием. Один из самых громких относительно недавних случаев — история про рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Симферополь в 2019 году. Лайнер столкнулся с чайками, в результате оба двигателя вышли из строя, экипаж чудом посадил машину на кукурузном поле. К счастью, все остались живы.