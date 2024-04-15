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Лайнер не получил видимых повреждений

Самолет рейса Новосибирск-Сочи столкнулся с птицей в Толмачево

15 апреля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Лайнер не получил видимых повреждений
В лайнер авиакомпании S7 во время взлета врезалась птица, прокуратура начала проверку инцидента

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку авиаинцидента в новосибирском аэропорту Толмачево. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск-Сочи, во время взлета столкнулся с птицей. Пернатая врезалась в лобовое стекло кабины пилотов, однако видимых повреждений в результате столкновения не возникло. Командир воздушного судна принял решение продолжать полет по первоначальному плану.

Подобные инциденты далеко не всегда заканчиваются благополучно. Столкновение воздушного судна с птицами в авиации считается опасным событием. Один из самых громких относительно недавних случаев — история про рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Симферополь в 2019 году. Лайнер столкнулся с чайками, в результате оба двигателя вышли из строя, экипаж чудом посадил машину на кукурузном поле. К счастью, все остались живы.

Ранее мы рассказывали о том, что у самолета, следовавшего из Таджикистана, возникли проблемы с выпуском шасси при посадке в Толмачево. А вот самолет, летевший из Китая в конце марта, не смог совершить посадку в Новосибирске из-за сильного ветра. Ему пришлось следовать на запасной аэродром в Барнаул.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Толмачево#S7
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